Świat

Niespodziewany telefon od Trumpa. "Chciał rozmawiać o Nagrodzie Nobla"

Prezydent USA Donald Trump
Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Materiał "Faktów" TVN
Kiedy prezydent USA Donald Trump zadzwonił w zeszłym miesiącu do ministra finansów Norwegii, aby omówić sprawę ceł, powiedział mu również, że chce Pokojowej Nagrody Nobla – przekazał norweski dziennik biznesowy "Dagens Naeringsliv". Kilka krajów - w tym Izrael, Pakistan i Kambodża – nominowało Trumpa za pośredniczenie w rozmowach pokojowych.

"Niespodziewanie, gdy minister finansów Jens Stoltenberg szedł ulicą w Oslo, zadzwonił Donald Trump" – donosi norweski dziennik biznesowy "Dagens Naeringsliv", powołując się na anonimowe źródła. "Chciał rozmawiać o cłach i Nagrodzie Nobla" – dodaje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump wręczu nagrody za wkład w kulturę. Na liście Sylvester Stallone i KISS

Spośród setek kandydatów nominowanych każdego roku laureaci są wybierani przez Norweski Komitet Noblowski, którego pięciu członków mianuje norweski parlament.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Ogłoszenie laureatów nastąpi w październiku w Oslo.

Norweska gazeta poinformowała, że to nie pierwszy raz, kiedy Trump poruszył kwestię nagrody w rozmowie ze Stoltenbergiem, byłym sekretarzem generalnym NATO.

Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24

Polska

Negocjacje z Trumpem w sprawie ceł

W komentarzu dla agencji Reutera Stoltenberg powiedział, że przeprowadził rozmowę na temat ceł i współpracy gospodarczej – miała ona poprzedzić negocjacje Trumpa z premierem Norwegii Jonasem Stoere. – Nie będę się wdawał w szczegóły dotyczące treści rozmowy – dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę
BIZNES
Donald Trump
"Niezdrowa obsesja". Ekspert ostrzega: Trump może powtórzyć błąd z 1938 roku
Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową
Podpisali deklarację pokojową w Białym Domu. Chcą Nobla dla Trumpa

Stoltenberg przyznał, że w rozmowie wzięło udział kilku przedstawicieli Białego Domu, w tym sekretarz skarbu USA Scott Bessent i przedstawiciel USA do spraw handlu Jamieson Greer.

Biały Dom ogłosił 31 lipca 15-procentowe cła na import z Norwegii. Stoltenberg powiedział w środę, że Norwegia i Stany Zjednoczone nadal prowadzą rozmowie w sprawie ceł.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Donald TrumpNagroda NoblaJens Stoltenberg
