Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Materiał "Faktów" TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Niespodziewanie, gdy minister finansów Jens Stoltenberg szedł ulicą w Oslo, zadzwonił Donald Trump" – donosi norweski dziennik biznesowy "Dagens Naeringsliv", powołując się na anonimowe źródła. "Chciał rozmawiać o cłach i Nagrodzie Nobla" – dodaje.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump wręczu nagrody za wkład w kulturę. Na liście Sylvester Stallone i KISS

Spośród setek kandydatów nominowanych każdego roku laureaci są wybierani przez Norweski Komitet Noblowski, którego pięciu członków mianuje norweski parlament.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Ogłoszenie laureatów nastąpi w październiku w Oslo.

Norweska gazeta poinformowała, że to nie pierwszy raz, kiedy Trump poruszył kwestię nagrody w rozmowie ze Stoltenbergiem, byłym sekretarzem generalnym NATO.

Negocjacje z Trumpem w sprawie ceł

W komentarzu dla agencji Reutera Stoltenberg powiedział, że przeprowadził rozmowę na temat ceł i współpracy gospodarczej – miała ona poprzedzić negocjacje Trumpa z premierem Norwegii Jonasem Stoere. – Nie będę się wdawał w szczegóły dotyczące treści rozmowy – dodał.

Stoltenberg przyznał, że w rozmowie wzięło udział kilku przedstawicieli Białego Domu, w tym sekretarz skarbu USA Scott Bessent i przedstawiciel USA do spraw handlu Jamieson Greer.

Biały Dom ogłosił 31 lipca 15-procentowe cła na import z Norwegii. Stoltenberg powiedział w środę, że Norwegia i Stany Zjednoczone nadal prowadzą rozmowie w sprawie ceł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD