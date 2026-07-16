Niemcy testują nowe drony. Do ewakuacji rannych z pola bitwy
Do zawarcia porozumienia między Bundeswehrą a bawarską firmą Avilius, producentem dronów, doszło w kwietniu. Projekt obejmuje m.in. szkolenie żołnierzy w obsłudze dronów. Bezzałogowce te są przeznaczone do ewakuacji rannych z obszarów działań bojowych.
Specyfikacja dronów
Drony do ewakuacji, nazywane "Grille", mają zasięg około 50 kilometrów. Osiągają prędkość około 90 kilometrów na godzinę i mogą transportować rannych ważących do 135 kilogramów.
"Celem jest precyzyjne dostosowanie systemu do konkretnych wymagań sił zbrojnych poprzez praktyczne testy prowadzone wspólnie ze służbą medyczną Bundeswehry" - podano we wspólnym komunikacie producenta oraz Bundeswehry.
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Źródło: PAP