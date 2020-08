Merkel rozmawiała z Putinem o sytuacji na Białorusi

Jak przekazał Steffen Seibert, Angela Merkel zażądała we wtorkowej rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji, by białoruski rząd podjął "narodowy dialog z opozycją i społeczeństwem" w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu. Podkreśliła również, że "władze w Mińsku muszą zaprzestać używania przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji i niezwłocznie uwolnić więźniów politycznych".

Kreml w swoim komunikacie podał, że do rozmowy doszło z inicjatywy strony niemieckiej i że Putin i Merkel omówili sytuację na Białorusi po wyborach prezydenckich. "Ze strony rosyjskiej zaakcentowano, że nie do przyjęcia są wszelkie próby ingerencji z zewnątrz w sprawy wewnętrzne Białorusi, prowadzące do dalszej eskalacji kryzysu" - poinformowano. W komunikacie "wyrażono również nadzieję na jak najszybszą normalizację sytuacji".