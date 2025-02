Interwencje Waszyngtonu w wybory do Bundestagu były "nie mniej dramatyczne, drastyczne i wreszcie oburzające niż interwencje, które widzieliśmy z Moskwy" - powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll Friedrich Merz, który prawdopodobnie zostanie kanclerzem Niemiec. Lider CDU mówił o "ogromnej presji z dwóch stron".

Zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych w Niemczech został konserwatywny blok CDU/CSU. Jak poinformowała agencja DPA, powołując się na wstępne oficjalne dane opublikowane w nocy z niedzieli na poniedziałek przez Federalną Komisję Wyborczą, uzyskał on 28,6 procent poparcia. Kanclerzem Niemiec najprawdopodobniej zostanie lider CDU, 69-letni Friedrich Merz.

"Oburzające" interwencje Waszyngtonu w wybory

Polityk w niedzielę po ogłoszeniu wyników exit poll był gościem programu publicystycznego "Berliner Runde" w telewizji ARD, w którym odniósł się m.in. do kwestii "interwencji Elona Muska w niemiecką kampanię wyborczą". Jak stwierdził, "interwencje Waszyngtonu były nie mniej dramatyczne, drastyczne i wreszcie oburzające niż interwencje, które widzieliśmy z Moskwy". - Jesteśmy pod tak ogromną presją z dwóch stron, że moim najwyższym priorytetem jest stworzenie jedności w Europie - dodał w programie transmitowanym na żywo.

Merz jeszcze w trakcie kampanii wskazywał na ingerencję USA w wybory w Niemczech. Po przemówieniu J.D Vance'a w Monachium powiedział, że "Amerykanie mieszają się w wybory". - Co mnie irytuje, ale nie zaskakuje, bo były zapowiedzi tego typu (…) Nie jest zadaniem rządu amerykańskiego tłumaczyć nam w Niemczech, jak mamy chronić demokratyczne instytucje, będziemy szli swoją drogą - dodał.

Poparcie Elona Muska dla AFD

Aktywność grup powiązanych z Rosją

Co do podejrzeń na temat ingerencji Rosji w wybory do Bundestagu, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji już od tygodni przed tym ostrzegał. W styczniu zajmująca się sprawdzaniem faktów firma NewsGuard i portal śledczy Correctiv poinformowały o zidentyfikowaniu grupy powiązanych z Rosją stron internetowych, które rozpowszechniały fałszywe informacje w celu wpłynięcia na niemieckie wybory parlamentarne. Witryny publikowały artykuły zawierające fałszywe informacje o niemieckich politykach, którzy mają pronatowskie i proukraińskie nastawienie, w szczególności z partii Zielonych, znanej ze swojego zdecydowanego poparcia dla Ukrainy i dla zielonej transformacji. Strony rozpowszechniały również treści sprzyjające politykom i partiom zajmującym bardziej nacjonalistyczne i przyjazne Rosji stanowiska, przede wszystkim skrajnie prawicowej Alternatywie dla Niemiec (AfD).