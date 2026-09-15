Świat Media: w pobliżu bazy niemieckiego wojska odnaleziono fragmenty drona Adrian Wróbel |

Incydent z dronem w Lipsku i polski ślad. Ustalenia "Gazety Wyborczej" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał "Bild", fragmenty drona odnaleziono nieopodal niemieckiej bazy lotniczej w Wunstorf w Dolnej Saksonii. Siły Zbrojne Niemiec potwierdziły to dziennikowi.

Śledczy wiedzieli o znalezieniu części drona od poniedziałku. Według Krajowego Urzędu Kryminalnego (LKA), dron rozbił się na niezamieszkałym terenie otwartym. Jak dotąd nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności.

Na miejscu pracują służby.

Nie wiadomo skąd pochodzi bezzałogowiec. Śledczy zamierzają zabezpieczyć i przeanalizować znalezione części.

Wkrótce więcej informacji.