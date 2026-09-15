Media: w pobliżu bazy niemieckiego wojska odnaleziono fragmenty drona
Jak przekazał "Bild", fragmenty drona odnaleziono nieopodal niemieckiej bazy lotniczej w Wunstorf w Dolnej Saksonii. Siły Zbrojne Niemiec potwierdziły to dziennikowi.
Śledczy wiedzieli o znalezieniu części drona od poniedziałku. Według Krajowego Urzędu Kryminalnego (LKA), dron rozbił się na niezamieszkałym terenie otwartym. Jak dotąd nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności.
Na miejscu pracują służby.
Nie wiadomo skąd pochodzi bezzałogowiec. Śledczy zamierzają zabezpieczyć i przeanalizować znalezione części.
Wkrótce więcej informacji.
Źródło: "Bild"