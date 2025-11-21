Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kontrowersyjna rada polityka. Mówi, jak uniknąć poboru do wojska

Niemieckie wojsko
Koniec z doktryną oszczędzania. Niemcy stawiają na nowy model powoływania rekrutów
Źródło: TVN24
Współprzewodniczący niemieckiej lewicowej partii Die Linke Jan van Aken stwierdził, że mężczyźni, którzy chcą uniknąć poboru do służby, powinni "zapalić jointa" przed wojskowym badaniem kwalifikacyjnym. Ugrupowanie przygotowuje też poradnik z radami dla tych, którym nie śpieszy się do koszar.

Niemiecka partia lewicowa Die Linke przygotowuje zestaw rad dotyczących tego, jak skutecznie uniknąć służby wojskowej. Współprzewodniczący ugrupowania, Jan van Aken, w rozmowie z portalem t-online powiedział, że jego partia ma "wiele pozytywnych doświadczeń" do przekazania "młodym ludziom, którzy po prostu nie chcą być zmuszani do (założenia) munduru".

- Mówi się, że wypalenie solidnego jointa przed badaniem lekarskim może pomóc w uznaniu za niezdolnego do służby - stwierdził. Notowania tradycyjnie antymilitarystycznego ugrupowania w sondażach rosną. Obecnie ma dwucyfrowe poparcie, a szczególnie popularne jest wśród młodych wyborców.

Nowy system powoływania do wojska w Niemczech. "Złożymy też ofertę kobietom"
Dowiedz się więcej:

Nowy system powoływania do wojska w Niemczech. "Złożymy też ofertę kobietom"

Nowy model służby wojskowej

Po kilkutygodniowym sporze niemiecka koalicja rządowa CDU/CSU i SPD porozumiała się w listopadzie w sprawie nowego modelu służby wojskowej. Chociaż obowiązywać będzie zasada dobrowolności, od przyszłego roku wszyscy 18-letni mężczyźni będą musieli wypełnić kwestionariusz określający ich motywację i predyspozycje do służby. Wprowadzone zostaną też obowiązkowe badania lekarskie.

Niemcy liczą na ochotników. Młodych ludzi mają przyciągać liczne zachęty. - Ochotnicy odbywający służbę wojskową otrzymają wynagrodzenie w wysokości około 2600 euro. W zależności od stażu służby, niektórzy będą mogli liczyć na dofinansowanie prawa jazdy, zarówno na samochód osobowy, jak i ciężarowy - wskazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius. W razie niedoboru ochotników pobór ma odbywać się w drodze losowania.

- Zgodnie z konstytucją, możemy zobowiązać tylko mężczyzn. Złożymy jednak ofertę zarówno mężczyznom, jak i kobietom - zapowiedział lider CDU Jens Spahn.

Nowe przepisy po zatwierdzeniu przez parlament powinny wejść w życie 1 stycznia. Lewica sprzeciwia się tym zmianom.

Liczebność Bundeswehry ma wzrosnąć

Niemcy to kolejny kraj w Europie, który po ataku Rosji na niepodległą Ukrainę zmierza do wzmocnienia obronności. Przedstawiciele sił zbrojnych twierdzą, że liczebność Bundeswehry musi wzrosnąć z obecnych 182 tysięcy żołnierzy do 260 tysięcy do 2035 roku. Za konieczne uznano również zwiększenie liczby rezerwistów do około 200 tysięcy.

Spór o przywrócenie służby wojskowej dzieli rząd
Dowiedz się więcej:

Spór o przywrócenie służby wojskowej dzieli rząd

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leonhard Simon/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyWojsko
Czytaj także:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Bił pięściami po głowie młodszego o kilka lat chłopca. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
imageTitle
Pierwszy w sezonie konkurs skoków
RELACJA
Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Zatrzymali Rosjanina z Niemiec poszukiwanego przez Czechów
Olsztyn
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Dhace
"Budynki trzęsły się jak drzewa". Pięć osób nie żyje
METEO
Giełda w Nowym Jorku
Fala zadłużania. Niepokój na Wall Street
BIZNES
21 1430 krynia 100-0031
Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"
Polska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Trzy dni po wyjściu z więzienia zabił partnerkę
Olsztyn
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała. Jest oświadczenie
Polska
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Dwa śledztwa po tragicznych wydarzeniach w Sanoku
Rzeszów
shutterstock_2590924453
Co z cenami mieszkań? Ekonomiści o "potencjale" na rynku
BIZNES
Nad lotniskiem w Tromso w Norwegii w piątek pojawiły się drony, zakłócając ruch lotniczy
Drony sparaliżowały lotnisko. Miały być wysłane z łodzi
Świat
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
WARSZAWA
Wiatraki OZE
Brak postępów. Bruksela ostrzega Polskę
BIZNES
52-latek został zatrzymany
Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych
WARSZAWA
Matematyka, lekcja, szkoła
Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli. Jest decyzja Sejmu
Polska
imageTitle
Jakie mecze NBA pokażemy w grudniu? Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Staša Košarac
Skandal po przesyłce od ministra. "Niedopuszczalne"
Świat
Pożar hali magazynowej w Działoszy
Płomienie pojawiły się nad ranem, spłonęła część hali
Wrocław
Zełenski
Zełenski rozmawia z Europą, USA poganiają
Świat
imageTitle
Wypadek polskich biathlonistów. Policja o możliwej przyczynie
EUROSPORT
Nowa siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej
Plan ostatniej szansy dla Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku. Dostanie 25,8 mln zł
Maria Pankowska
25b18213
Orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
Polska
Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
Znalazł je wieczorem na ulicy, szczeniaki czekają na nowy dom
Łódź
shutterstock_2510031625
Podatek w dół. Posłowie zdecydowali
BIZNES
W wyniku silnych opadów śniegu na Podkarpaciu panują trudne warunki na drogach
Wypadki i kolizje. Trudny dzień dla kierowców
METEO
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Pieniądze dla NFZ z Funduszu Medycznego. Jest zielone światło z Sejmu
Piotr Wójcik
Zbigniew Ziobro
Co Ziobro może zrobić z zabezpieczoną nieruchomością? Prokurator wyjaśnia
Polska
shutterstock_692311576
Będzie więcej onkologów? "Trzeba mieć miękkie umiejętności"
Anna Bielecka
QUIZ na 5tek
Krótka piłka, czyli quiz tygodniowy. Cztery trafienia będą dużym osiągnięciem
Quizy
Policja zatrzymała 21-latka podejrzanego o dwa rozboje
Groził nożem ekspedientkom, ukradł pieniądze z kasy
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica