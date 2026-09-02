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Świat

Eksplozja na dworcu kolejowym w Niemczech

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Augsburg
Eksplozja na dworcu kolejowym w Augsburgu. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Felix Kirberg/PAP/EPA
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Na dworcu kolejowym w Augsburgu na południu Niemiec eksplodował nieznany obiekt - poinformowała niemiecka policja. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. W okolicy, gdzie doszło do wybuchu, służby odnalazły podejrzany przedmiot.

Do eksplozji doszło w środę rano w budynku dworca w Augsburgu. Według policji, dwie osoby - para nastolatków, obywatele Ukrainy w wieku 17 i 18 lat - odniosły lekkie obrażenia. Nie poinformowano dotychczas, co spowodowało wybuch.

Na miejscu zdarzenia pracowali eksperci do spraw materiałów wybuchowych - poinformował rzecznik policji.

Dworzec w Augsburgu
Dworzec w Augsburgu
Źródło zdjęcia: Felix Kirberg/PAP/EPA

W okolicy, gdzie doszło do wybuchu, funkcjonariusze znaleźli podejrzany przedmiot. Później w komunikacie cytowanym przez agencję dpa lokalna policja podała, że przedmiot okazał się nieszkodliwy.

Służby przy dworcu w Augsburgu
Służby przy dworcu w Augsburgu
Źródło zdjęcia: Felix Kirberg/PAP/EPA

Po godzinie 10 dworzec został ponownie otwarty. Wcześniej policja informowała o wstrzymanym ruchu pociągów.

Dziennik "Bild", na który powołuje się Reuters, napisał, że wczesnym rankiem granat ręczny eksplodował przed sklepem jubilerskim, a sam dworzec kolejowy najwyraźniej nie był celem ataku.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
NiemcyKolej
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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