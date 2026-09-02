Eksplozja na dworcu kolejowym w Niemczech
Do eksplozji doszło w środę rano w budynku dworca w Augsburgu. Według policji, dwie osoby - para nastolatków, obywatele Ukrainy w wieku 17 i 18 lat - odniosły lekkie obrażenia. Nie poinformowano dotychczas, co spowodowało wybuch.
Na miejscu zdarzenia pracowali eksperci do spraw materiałów wybuchowych - poinformował rzecznik policji.
W okolicy, gdzie doszło do wybuchu, funkcjonariusze znaleźli podejrzany przedmiot. Później w komunikacie cytowanym przez agencję dpa lokalna policja podała, że przedmiot okazał się nieszkodliwy.
Po godzinie 10 dworzec został ponownie otwarty. Wcześniej policja informowała o wstrzymanym ruchu pociągów.
Dziennik "Bild", na który powołuje się Reuters, napisał, że wczesnym rankiem granat ręczny eksplodował przed sklepem jubilerskim, a sam dworzec kolejowy najwyraźniej nie był celem ataku.