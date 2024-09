Spór o politykę migracyjną. Chadecy zrywają rozmowy

Niemieccy chadecy zerwali rozmowy z rządem w Berlinie na temat wspólnego podejścia do polityki azylowej i migracyjnej. Chadecki blok uważa, że restrykcje zaproponowane przez gabinet Olafa Scholza nie idą wystarczająco daleko. Wcześniej frakcja CDU/CSU w Bundestagu zażądała, aby rząd zaczął odsyłać znacznie więcej migrantów ubiegających się o azyl na granicach.

Debata na temat zaostrzenia prawa migracyjnego

Wcześniej frakcja CDU/CSU w Bundestagu zażądała, aby centrolewicowy rząd Scholza zaczął odsyłać znacznie więcej migrantów ubiegających się o azyl na granicach, co miało być warunkiem wstępnym do przystąpienia do dalszych rozmów.