Świat Rozejm się kończy. Negocjacje USA z Iranem stanęły pod znakiem zapytania

Kończy się rozejm Iran-USA. Teheran nadal nie potwierdził udziału w negocjacjach.

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorek to ostatni dzień zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem. W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, miały się odbyć negocjacje stron konfliktu. Na razie jednak nie ma potwierdzenia, że faktycznie do nich dojdzie.

"Wciąż oczekujemy na oficjalne potwierdzenie przyjazdu strony irańskiej do Islamabadu na rozmowy z USA" - przekazał we wtorek na platformie X minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar. Dodał, że zawieszenie broni między Iranem a USA obowiązuje do godziny 4.50 czasu pakistańskiego w środę (godzina 1.50 czasu polskiego).

Nie wiadomo również, kiedy wiceprezydent USA J.D. Vance wyruszy do Pakistanu na rozmowy z Irańczykami. Wcześniej zapowiadano jego wylot na wtorkowy poranek, ale stan na godzinę 19 czasu polskiego (godzina 13 w Waszyngtonie) jest taki, że wciąż nie wyleciał. Jak podała stacja CNN, J.D. Vance we wtorek brał udział w rozmowach w Białym Domu na temat Iranu.

To, że Vance wyruszy do Pakistanu we wtorek rano na czele amerykańskiej delegacji, podawał wcześniej portal Axios. Ponadto według serwisu w USA wciąż też przebywają Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają razem z wiceprezydentem uczestniczyć w negocjacjach z Irańczykami. Samolot, którym według planu mieli wylecieć rano z Miami do Europy, a następnie do Pakistanu, we wtorek koło południa czasu lokalnego poleciał do Waszyngtonu. Możliwe, że Witkoff i Kushner będą widzieli się z prezydentem Donaldem Trumpem.

Kiedy kończy się rozejm między USA i Iranem?

Wokół tego, kiedy dokładnie kończy się zawieszenie ognia, panuje chaos informacyjny. Jak podała we wtorek irańska telewizja państwowa, rozejm upływa o godzinie 2 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

Tymczasem prezydent Donald Trump daje do zrozumienia, że jego zdaniem rozejm upływa dopiero z końcem środy, czyli dzień później, i nie chce go przedłużać. - Nie chcę tego robić. Nie mamy tak dużo czasu - powiedział we wtorek w telewizji CNBC.

- Spodziewam się, że będę bombardować [Iran - red.], ponieważ uważam, że to lepsze podejście - oświadczył prezydent. Dodał, że Amerykanie są gotowi do działania. - Chcę zawrzeć najlepsze porozumienie, nie spieszy mi się - podkreślił Trump. Ocenił też, że Irańczycy nie mają wyjścia i muszą negocjować.

Niejasności wokół rozejmu były od początku

USA i Iran ogłosiły 7 kwietnia dwutygodniowe zawieszenie broni, uzgodnione za pośrednictwem Pakistanu, ale już następnego dnia pojawiły się rozbieżności dotyczące jego zakresu. Strona amerykańska utrzymywała, że nie obejmuje ono izraelskiej ofensywy w Libanie, natomiast Iran i Pakistan uznawały, że Liban był częścią porozumienia.

Na początku obowiązywania rozejmu doszło jeszcze do ataków Iranu na państwa Zatoki Perskiej, jednak działania te wkrótce ustały.

Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu spotkały się 11 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Dzień później negocjacje zakończyły się bez porozumienia. Vance oświadczył, że strona irańska nie była gotowa przyjąć warunków przedstawionych przez USA.

W ocenie niemieckiej gazety "Sueddeutsche Zeitung" Donald Trump przekazał "przekazał Vance'owi być może największy bałagan, jaki dotąd stworzył - prawdziwie przegraną sprawę". Ma to wynikać z tego, że wiceprezydent jest niełasce u prezydenta i ma być odsuwany, kiedy w Białym Domu faktycznie zapadają najważniejsze decyzje.

OGLĄDAJ: TVN24