"Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie". Prezydent odpowiada

Jose Jeri wykluczył ustąpienie z urzędu mimo masowych protestów, w których zginęła jedna osoba, a ponad 100 zostało rannych. Władze zapowiedziały stan wyjątkowy w Limie, a demonstranci wzywają do strajków.
Protesty wybuchły we wrześniu i dotyczyły głównie narastającej przestępczości i korupcji. Demonstranci domagają się też rezygnacji Jeriego, który został tymczasowym prezydentem 10 października, po odwołaniu przez parlament niepopularnej prezydentki Diny Boluarte.
W czwartek Jeri wykluczył jednak dymisję. - Moją odpowiedzialnością jest utrzymanie stabilności kraju. To jest moja odpowiedzialność i mój obowiązek. Jestem całkowicie przekonany, że wspólną pracą możemy to osiągnąć - powiedział dziennikarzom.
Aktywiści pokolenia Z: nie zatrzymamy się
W środę wieczorem w czasie protestu zwołanego przez młodych aktywistów z pokolenia Z, pracowników transportu i inne grupy w Limie doszło do starć z policją, w których zginęła co najmniej jedna osoba. Biuro rzecznika praw obywatelskich informowało również o 24 rannych demonstrantach i 80 policjantach, a stowarzyszenie dziennikarskie – o 10 rannych dziennikarzach.
Władze przyznały, że 32-letni uczestnik protestu zmarł w szpitalu po postrzeleniu przez policjanta. Zapowiedziano śledztwo w tej sprawie, a prezydent Jeri wyraził ubolewanie z powodu śmierci mężczyzny.
Premier Ernesto Alvarez oświadczył w czwartek, że "w najbliższych godzinach" jego rząd ogłosi w aglomeracji Limy stan wyjątkowy, by wspomóc walkę z przestępczością. Nie wykluczył przy tym wprowadzenia godziny policyjnej.
Aktywiści z pokolenia Z, jedna z głównych sił napędowych protestów, ogłosili tymczasem bezterminowy strajk generalny w reakcji na śmierć 32-latka. "Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie (...)" – napisali w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Kryzys bezpieczeństwa i odwołanie prezydent Peru
Głównym powodem manifestacji, które odbyły się między innymi w Arequipie, Cuzco i Puno, był sprzeciw wobec narastającego problemu przestępczości zorganizowanej, w tym rosnącej liczby morderstw i przypadków wymuszeń haraczy. Kryzys bezpieczeństwa wewnętrznego doprowadził do tego, że 10 października jednoizbowy parlament Peru usunął ze stanowiska prezydent kraju Dinę Boluarte.
Po odwołaniu prezydent, którą według sondaży popierało zaledwie niecałe 5 procent społeczeństwa, Jose Jeri objął tymczasową prezydenturę jako przewodniczący Kongresu. Ma pełnić rolę głowy państwa do czerwca 2026 roku i przekazać ją zwycięzcy wyborów, które odbędą się w kwietniu.
Autorka/Autor: ms//akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: JOHN REYES MEJIA/EPA/PAP