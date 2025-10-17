"Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie". Prezydent odpowiada

W czasie antyrządowego protestu w Limie w Peru doszło do starć z policją Źródło: Reuters

Jose Jeri wykluczył ustąpienie z urzędu mimo masowych protestów, w których zginęła jedna osoba, a ponad 100 zostało rannych. Władze zapowiedziały stan wyjątkowy w Limie, a demonstranci wzywają do strajków.

Protesty wybuchły we wrześniu i dotyczyły głównie narastającej przestępczości i korupcji. Demonstranci domagają się też rezygnacji Jeriego, który został tymczasowym prezydentem 10 października, po odwołaniu przez parlament niepopularnej prezydentki Diny Boluarte.

W czwartek Jeri wykluczył jednak dymisję. - Moją odpowiedzialnością jest utrzymanie stabilności kraju. To jest moja odpowiedzialność i mój obowiązek. Jestem całkowicie przekonany, że wspólną pracą możemy to osiągnąć - powiedział dziennikarzom.

Aktywiści pokolenia Z: nie zatrzymamy się

W środę wieczorem w czasie protestu zwołanego przez młodych aktywistów z pokolenia Z, pracowników transportu i inne grupy w Limie doszło do starć z policją, w których zginęła co najmniej jedna osoba. Biuro rzecznika praw obywatelskich informowało również o 24 rannych demonstrantach i 80 policjantach, a stowarzyszenie dziennikarskie – o 10 rannych dziennikarzach.

Władze przyznały, że 32-letni uczestnik protestu zmarł w szpitalu po postrzeleniu przez policjanta. Zapowiedziano śledztwo w tej sprawie, a prezydent Jeri wyraził ubolewanie z powodu śmierci mężczyzny.

Premier Ernesto Alvarez oświadczył w czwartek, że "w najbliższych godzinach" jego rząd ogłosi w aglomeracji Limy stan wyjątkowy, by wspomóc walkę z przestępczością. Nie wykluczył przy tym wprowadzenia godziny policyjnej.

Aktywiści z pokolenia Z, jedna z głównych sił napędowych protestów, ogłosili tymczasem bezterminowy strajk generalny w reakcji na śmierć 32-latka. "Nie zatrzymamy się, dopóki rząd nie odejdzie (...)" – napisali w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Kryzys bezpieczeństwa i odwołanie prezydent Peru

Głównym powodem manifestacji, które odbyły się między innymi w Arequipie, Cuzco i Puno, był sprzeciw wobec narastającego problemu przestępczości zorganizowanej, w tym rosnącej liczby morderstw i przypadków wymuszeń haraczy. Kryzys bezpieczeństwa wewnętrznego doprowadził do tego, że 10 października jednoizbowy parlament Peru usunął ze stanowiska prezydent kraju Dinę Boluarte.

Dina Boluarte na zdjęciu z 16 listopada 2024 roku Źródło: Renato Pajuelo/EFE/PAP/EPA

Po odwołaniu prezydent, którą według sondaży popierało zaledwie niecałe 5 procent społeczeństwa, Jose Jeri objął tymczasową prezydenturę jako przewodniczący Kongresu. Ma pełnić rolę głowy państwa do czerwca 2026 roku i przekazać ją zwycięzcy wyborów, które odbędą się w kwietniu.

