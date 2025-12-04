Maduro o "serdecznej" rozmowie z Trumpem

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Środowa wypowiedź prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro jest jego pierwszą reakcją po przeprowadzonej 21 listopada rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W jej trakcie, jak donosił w poniedziałek Reuters, amerykański prezydent miał zażądać od przywódcy Wenezueli opuszczenia kraju.

Nicolas Maduro i Donald Trump Źródło: miss.cabul/Shutterstock

Tymczasem według Maduro rozmowa z Donaldem Trumpem "miała charakter pełen szacunku". - Mogę nawet powiedzieć, że rozmowa między prezydentem Stanów Zjednoczonych i prezydentem Wenezueli była serdeczna - ocenił Maduro.

Wyraził nadzieję, że może ona prowadzić do dialogu między obu państwami "opartego na wzajemnym szacunku". - Z zadowoleniem przyjmuję taki dialog, z zadowoleniem przyjmuję dyplomację, ponieważ zawsze będziemy dążyć do pokoju - dodał.

OGLĄDAJ: Czy to: "kochani, za chwilę uderzę"? Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli Zobacz cały materiał

Trump: wkrótce zaczniemy na lądzie

Trump powiedział wcześniej dziennikarzom w Gabinecie Owalnym, że nie prowadzi kampanii nacisku na przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. - To jest coś więcej - podkreślił. - Wenezuela wysyła nam narkotyki, ale Wenezuela wysyła nam też ludzi, których nie powinna wysyłać - dodał Trump.

Poinformował też, że ilość narkotyków przemycana do USA drogą morską "spadła o 91 procent". - Nie wiem, kto stoi za tymi dziewięcioma procentami. (...) I wkrótce zaczniemy na lądzie - zapowiedział przywódca USA.

- Znamy każdą trasę, znamy każdy dom, wiemy, gdzie produkują te śmieci. Wiemy, gdzie to wszystko magazynują - zapowiedział Trump.

We wtorek prezydent USA przekazał, że nic nie wiedział o powtórnym uderzeniu w osoby, które przeżyły początkowy atak na łódź przemytników narkotyków, do którego doszło 2 września na Morzu Karaibskim. Zaznaczył, że zależy mu na eliminacji tych łodzi i zagroził, że nie tylko Wenezuela może być celem ataków USA.

Podczas środowej rozmowy z dziennikarzami Trump zapewnił, że poparłby opublikowanie nagrania z powtórnego ataku na łódź z rozbitkami. - Nie wiem, co mają, ale z pewnością opublikujemy to, co mamy, bez problemu - zapewnił.

Kryzys na linii USA - Wenezuela

USA oskarżają wenezuelskiego przywódcę Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków i nie uznają go za prawowitego prezydenta Wenezueli.

W poniedziałek Reuters poinformował o szczegółach rozmowy telefonicznej amerykańskiego prezydenta z wenezuelskim dyktatorem, do której doszło 21 listopada. Donald Trump powiedział Nicolasowi Maduro, że ma on tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając jednak amnestii dla niego i jego ludzi - twierdzi agencja. W dniu wygaśnięcia rzekomego terminu, 28 listopada, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami, poprzez ostrzeliwanie łodzi, na pokładzie których mają być przemycane. Wysłały też 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli.

OGLĄDAJ: "Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"? Zobacz cały materiał