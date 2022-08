Chińskie rakiety przeleciały nad Tajpej. Tajwan podnosi gotowość bojową

Chińska armia wystrzeliła rakiety w stronę wód otaczających Tajwan. Do czterech z nich przeleciało nad Tajpej - podała agencja Reuters. Ponadto w piątek rano chińskie samoloty i okręty naruszyły linię mediany Cieśniny Tajwańskiej. Tajwańskie ministerstwo obrony podało, że wojsko podnosi gotowość bojową, ale nie będzie dążyło do wojny.

Tajwan podnosi gotowość bojową

Chińskie rakiety przeleciały nad Tajpej

Chiny o "popychaniu Tajwan w przepaść nieszczęścia"

Specjalistka do spraw bezpieczeństwa w Azji z waszyngtońskiego think tanku German Marshall Fund of the United States Bonnie Glaser nazwała doniesienia o czterech pociskach przelatujących nad Tajpej "bezprecedensowymi". - Moim zdaniem większym zagrożeniem jest, że Chiny przeprowadzają próbę blokady, pokazując, że mogą zablokować porty i lotniska Tajwanu i uniemożliwić dostawy – powiedziała.