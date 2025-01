Libia, Sudan i Ukraina znalazły się wśród państw uznanych w tym roku przez International SOS za najbardziej niebezpieczne na świecie. Łącznie mianem "ekstremalnie" groźnych firma określiła 10 krajów. Odradziła też podróże do kilkunastu innych miejsc, w tym Papui Nowej Gwinei czy Wenezueli. Za najbardziej bezpieczne uznała zaś państwa skandynawskie.

Jak co roku zajmująca się ochroną zdrowia i bezpieczeństwem firma International SOS oszacowało ryzyko, jakie wiąże się z przebywaniem we wszystkich krajach świata. W raporcie uwzględniono też wybrane obszary i terytoria niebędące formalnie państwami. Najgorzej wypadło 10 państw określonych jako "ekstremalnie niebezpiecznie". To Afganistan, Irak, Jemen, Libia, Republika Środkowoafrykańska, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria i Ukraina.