Opublikowano go 20 marca 2020 roku. Ledwie dziewięć dni wcześniej rozprzestrzeniającego się po świecie wirusa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała za pandemię, a ludzie poszukiwali wszelkich informacji na temat możliwości walki z COVID-19. Nic dziwnego, że doniesienia na temat leku podchwyciły media, a za nimi m.in. ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump , który stał się jednym z orędowników stosowania hydroksychlorochiny. W maju 2020 roku, podczas spotkania w Białym Domu z restauratorami, których biznesy ucierpiały z powodu obostrzeń, potwierdził, że "przyjmuje hydroksychlorochinę" . - Przyjmuję to od półtora tygodnia. Biorę jedną pigułkę dziennie - stwierdził wówczas.

Ostra krytyka badania

Z czasem zaczęły się też pojawiać badania weryfikujące skuteczność hydroksychlorochiny w terapii COVID-19. I nie potwierdzały pierwotnych wyników. - Chlorochina i hydroksychlorochina to produkty zalecane do użytku przeciwko wielu chorobom, ale dotąd nie udowodniono, by były skuteczne w terapii przeciwko COVID-19 lub w użytku profilaktycznym - mówił w maju 2020 roku Mike Ryan podczas konferencji prasowej WHO. Dodał również, że leki te mają poważne potencjalne skutki uboczne, wobec czego WHO zaleca, by używać ich tylko w przypadku chorób, w których mają udowodnione zastosowanie - w tym malarii i chorób reumatycznych. Przed ryzykiem powikłań sercowych związanych ze stosowaniem hydroksychlorochiny przestrzegała też amerykańska FDA (Agencja Żywności i Leków - Food and Drug Administration).