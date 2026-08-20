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Świat

Morski dron zniszczony u wybrzeży Rumunii

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Rumuński F-16
Rumunia niszczy drona na Morzu Czarnym (20.08)
Źródło wideo: Reuters/Radu Miruta via Facebook
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył morskiego drona w pobliżu instalacji wydobywającej gaz ziemny Neptun Deep na Morzu Czarnym - przekazał szef rumuńskiego MON.

Dron został wykryty w czwartek rano, gdy dryfował w odległości kilkuset metrów od instalacji służących do wydobycia gazu ziemnego na Morzu Czarnym - około 80 kilometrów na wschód od portu w Konstancy.

"Dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy" - poinformował szef resortu obrony Rumunii Radu Miruta, cytowany przez agencję AFP.

Decyzję o zniszczeniu maszyny podjęto "w celu ochrony zdrowia i życia kilkuset pracowników w rejonie oraz ochrony infrastruktury krytycznej". Dron został zniszczony przez rumuński myśliwiec F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Na miejsce wysłano zespół saperów, którzy mają potwierdzić zneutralizowanie zagrożenia.

Von der Leyen o zniszczeniu drona przez Rumunię

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała unieszkodliwienie bezzałogowca na platformie X.

"Przybiera na sile kampania zastraszania, która niepokoi naszych obywateli i ma na celu podział Unii" - stwierdziła. "To wojna hybrydowa" - dodała.

Jak poinformował portal Romania Insider, w zeszłym tygodniu dwa rosyjskie bezzałogowce typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych wchodzących w skład Neptun Deep.

Przestrzeń powietrzna i wody terytorialne Rumunii są regularnie naruszane przez drony, głównie rosyjskie, w związku z atakami Rosji na ukraińskie porty nad Morzem Czarnym.

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Źródło: PAP
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Tagi:
RumuniaDronyMorze CzarneGaz ziemnyWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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