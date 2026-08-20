Świat Morski dron zniszczony u wybrzeży Rumunii Adrian Wróbel |

Rumunia niszczy drona na Morzu Czarnym (20.08) Źródło wideo: Reuters/Radu Miruta via Facebook Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dron został wykryty w czwartek rano, gdy dryfował w odległości kilkuset metrów od instalacji służących do wydobycia gazu ziemnego na Morzu Czarnym - około 80 kilometrów na wschód od portu w Konstancy.

"Dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy" - poinformował szef resortu obrony Rumunii Radu Miruta, cytowany przez agencję AFP.

Decyzję o zniszczeniu maszyny podjęto "w celu ochrony zdrowia i życia kilkuset pracowników w rejonie oraz ochrony infrastruktury krytycznej". Dron został zniszczony przez rumuński myśliwiec F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Na miejsce wysłano zespół saperów, którzy mają potwierdzić zneutralizowanie zagrożenia.

Von der Leyen o zniszczeniu drona przez Rumunię

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała unieszkodliwienie bezzałogowca na platformie X.

Today, Romania destroyed a naval drone carrying explosives near its Neptun Deep platform in the Black Sea.



An escalating campaign of threats is underway, unsettling our citizens and seeking to divide our Union.



This is hybrid warfare.



The founding mission of our Union is to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2026 Rozwiń

"Przybiera na sile kampania zastraszania, która niepokoi naszych obywateli i ma na celu podział Unii" - stwierdziła. "To wojna hybrydowa" - dodała.

Jak poinformował portal Romania Insider, w zeszłym tygodniu dwa rosyjskie bezzałogowce typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych wchodzących w skład Neptun Deep.

Przestrzeń powietrzna i wody terytorialne Rumunii są regularnie naruszane przez drony, głównie rosyjskie, w związku z atakami Rosji na ukraińskie porty nad Morzem Czarnym.

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