Cel numer dwa Putina? "To nie są przypadkowe wtargnięcia"

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Przejście graniczne między Ukrainą i Mołdawią Starokozacze-Tudora. Stąd do Odessy jest zaledwie 58 km, Kiszyniowa - 111 km.

W nocy z 8 na 9 września Starokozacze-Tudora było celem ataku rosyjskich dronów. Uderzyły po ukraińskiej stronie przejścia, ale ucierpiała także mołdawska infrastruktura. W wyniku ataku zginęło dwóch ukraińskich cywilów, a trzech zostało rannych. Czwartym był obywatel Mołdawii.

Władze Rosji nie ukrywały, kto za tym stoi. Resort obrony w Moskwie oznajmił, że "przejście było wykorzystywane do tranzytu wojskowego sprzętu na Ukrainę". - To nieprawda. Mołdawia nie przepuszcza przez swoje terytorium żadnych wojennych ładunków. Nawet mundurów czy kamizelek kuloodpornych - mówi TVN24+ Anatol Salaru, mołdawski minister obrony w latach 2015-2016.