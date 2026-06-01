Świat Wybuch materiałów górniczych. Są ofiary śmiertelne

Do eksplozji doszło około południa w niedzielę w miejscowości Kaungtup w gminie Namhkam, około trzy kilometry na południe od granicy z Chinami.

Potężna eksplozja w Mjanmie Zniszczenia w miejscowości Kaungtup na północnym wschodzie Mjanmy po potężnej eksplozji Źródło zdjęcia: Palaung Land

Obszar ten znajduje się pod kontrolą Narodowej Armii Wyzwolenia Taang (TNLA), etnicznej grupy zbrojnej, która prowadzi sporadyczne walki z centralnym rządem Mjanmy. Przyczyną tragedii była - jak podaje TNLA - "przypadkowa eksplozja" przechowywanych tam materiałów przeznaczonych do prac górniczych. Zdetonowane ładunki stanowiła żelatyna wybuchowa powszechnie wykorzystywana w miejscowych kopalniach.

Według lokalnych mediów, w tym portalu Shwe Phee Myay, wśród 55 ofiar śmiertelnych jest 25 kobiet i 30 mężczyzn. Trwa skomplikowana akcja ratunkowa, ponieważ pod zwałami gruzu wciąż mogą znajdować się żywe osoby.

Poprzednie meldunki mówiły o co najmniej 45 zabitych i około 70 rannych.

TNLA zadeklarowała pociągnięcie winnych do odpowiedzialności. "Wyrażamy najgłębsze kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie, odnieśli obrażenia i ponieśli straty w wyniku wybuchu" - oświadczyło ugrupowanie na platformie Telegram.

TNLA jest jedną z trzech potężnych mniejszościowych grup etnicznych tworzących tzw. Sojusz Trzech Bractw. Koalicja ta z sukcesami prowadzi zbrojną rebelię przeciwko rządzącej od 2021 roku juncie wojskowej.

Miejscowość, w której doszło do tragedii, leży w stanie Shan na górzystym terenie słynącym z bogatego wydobycia rubinów.

