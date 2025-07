Dla Rosji "ostatnia szansa" na "zjazd z autostrady, która prowadzi do piekła" Źródło: TVN24

- Wiemy, że prezydent Trump ogłosił, iż Stany Zjednoczone wyprodukują sprzęt dla Ukrainy. Zapytałem kolegów ministrów o to, kto ma za ten sprzęt zapłacić. Czy europejscy podatnicy, czy lepiej, moim zdaniem, żeby zapłacił za to agresor z zamrożonych środków. Sytuacja Ukrainy jest dramatyczna - oznajmił szef MSZ Radosław Sikorski, który we wtorek uczestniczył w posiedzeniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w Brukseli.

Prezydent USA zapowiedział w poniedziałek na spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, że Stany Zjednoczone będą wysyłać Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą Europejczycy.

Radosław Sikorski podczas wizyty w Brukseli Źródło: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

Trump ogłosił także, że jeśli w ciągu 50 dni nie zostanie zawarte porozumienie z Rosją w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, Stany Zjednoczone nałożą surowe cła na Moskwę i jej partnerów handlowych.

Sikorski: jedyny język, jaki rozumie Putin, to język nacisku

- Mamy nadzieję, że ten okres 50 dni przed wejściem ewentualnych amerykańskich sankcji, to jest okres na zwiększanie nacisku na Federację Rosyjską, aby się wreszcie opamiętała - ocenił szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że cieszy się z tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych doszedł do tych samych wniosków, do których państwa Unii Europejskiej doszły już wcześniej. - Mianowicie, że Putin nie chce pokoju. To Ukraina godzi się na bezwarunkowe zawieszenie broni, a jedyny język, jaki rozumie Putin, to język nacisku - zaznaczył Sikorski.

Minister wyraził też nadzieję, że 18. pakiet sankcji Unii Europejskiej przeciwko Rosji zostanie przyjęty w ciągu najbliższych godzin.

W tym kontekście zwrócił uwagę na potrzebę obniżenia limitu cenowego dotyczącego sprzedaży rosyjskiej ropy. - Powinniśmy go obniżyć, bo cena rynkowa ropy jest dzisiaj poniżej naszego limitu. Taki limit nie ma sensu. Więc jeśli opłacalność eksportu ropy ma się obniżyć, to limit powinien być niższy, a sankcje za łamanie różnych zakazów powinny być większe - wyjaśnił.

Sikorski poinformował też, że podczas spotkania ministrów wyraził poparcie dla wprowadzenia sankcji wobec fundamentalistów żydowskich na Zachodnim Brzegu, którzy w ostatnich dniach próbowali podpalić chrześcijański kościół świętego Jerzego z V wieku w mieście Taibe.

Minister przekazał również podczas spotkania z dziennikarzami, że "nie widzi podstaw do przyznania Orderu Orła Białego Robertowi Bąkiewiczowi". Dodał, że podobnie nie popierał przyznania tego orderu "konfabulantowi, partaczowi Macierewiczowi".