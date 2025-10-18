Mieszkaniec USA oskarżony o atak na Izrael

Zdjęcia zakładników sprzed porwania i po dwóch latach niewoli Hamasu Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Mahmoud Amin Ya’qub Al-Muhtadi pochodzi z Gazy. Podał fałszywe informacje we wniosku wizowym przed wyjazdem do USA.

Palestyńczyk - według doniesień - mógł należeć do Brygad Narodowego Oporu, skrzydła wojskowego Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, zaangażowanego w ataki na Izrael.

Ministerstwo Sprawiedliwości USA przekazało w piątek, że organy ścigania aresztowały Al-Muhtadiego w czwartek w stanie Luizjana. Palestyńczyk - jak podał resort - udał się do Izraela w dniu inwazji Hamasu 7 października 2023 roku "z zamiarem niesienia pomocy" w ataku terrorystycznym.

Według amerykańskiej telewizji informacyjnej CBS News, powołującej się na dokumenty sądowe, Al-Muhtadi koordynował "grupę uzbrojonych terrorystów", którzy udali się do Izraela kilka godzin po uderzeniu Hamasu. "Kazał jednemu z mężczyzn przynieść karabiny, innemu - aby się przygotował. Wysyłał również wiadomości z prośbą o dostarczenie amunicji i kamizelki kuloodpornej" - przekazała CBS News. Poinformowała, że Palestyńczyk używał telefonu komórkowego po godzinie 10 czasu lokalnego w rejonie kibucu Kfar Aza, położonego kilkaset metrów od granicy Izraela ze Strefą Gazy.

Hamas przypuścił atak na Izrael o godzinie 6.30 czasu lokalnego (godz. 5.30 w Polsce).

Myślal, że się ukryje. "Odnaleziony i oskarżony"

Al-Muhtadi złożył wniosek o wizę amerykańską w czerwcu 2024 roku. We wniosku stwierdził, że "nie jest członkiem organizacji terrorystycznej i nigdy nie angażował się w działalność terrorystyczną" - poinformowała CBS News.

Pochodzący z Gazy Palestyńczyk przyleciał do Stanów Zjednoczonych we wrześniu zeszłego roku. Przez kilka miesięcy mieszkał w Tulsie w stanie Oklahoma. Zdjęcia, które udostępniał w mediach społecznościowych pokazują, jak pozuje z bronią w swoim mieszkaniu - dodała CBS News.

Prokurator generalna USA Pam Bondi, cytowana w piątkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości USA, poinformowała, że "po ukryciu się w Stanach Zjednoczonych Mahmoud Amin Ya'qub Al-Muhtadi został odnaleziony i oskarżony o udział w okrucieństwach z 7 października, najtragiczniejszym dniu dla Żydów od czasów Holokaustu".

Agenci Federalnego Biura Śledczego zatrzymali Palestyńczyka w mieście Lafayette w stanie Luizjana na początku września. Mężczyzna pracował w lokalnej restauracji.

Zatrzymany Palestyńczyk, według portalu Politico, mógł należeć do Brygad Narodowego Oporu, skrzydła wojskowego Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, zaangażowanego w ataki na Izrael.

Prokurator federalny Zachodniego Okręgu Luizjany Zachary A. Keller przekazał w czwartkowym komunikacie, że Al-Muhtadi "miał nadzieję, iż w USA pozostanie niezauważony".

"Niech to aresztowanie będzie przypomnieniem, że osoby dopuszczające się aktów terroryzmu nie unikną sprawiedliwości, ukrywając się w naszych społecznościach. Stanowe, lokalne i federalne organy ścigania – w tym FBI, Służba Celna i Graniczna Stanów Zjednoczonych, Policja Stanowa Luizjany, Departament Policji Lafayette i Biuro Szeryfa Parafii Lafayette - nieustannie pracują nad postawieniem tych osób przed sądem" – przestrzegł Zachary A. Keller.

Atak na Izrael i odwet

W ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku zginęło około 1,2 tysiąca Izraelczyków, a ponad 250 zostało uprowadzonych w charakterze zakładników.

W wyniku trwającej ponad dwa lata operacji odwetowej armii izraelskiej w Strefie Gazy zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków, a 169 tysięcy zostało rannych - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Choć resort jest częścią administracji Hamasu, dane te są uznawane za wiarygodne przez organizacje międzynarodowe. W Gazie zapanował kryzys humanitarny, ludzie umierali także z głodu, o czym informowały międzynarodowe organizacje.

W październiku doszło do zawieszenia broni. Hamas odesłał Izraelowi żyjących zakładników, a teraz zwraca ciała zabitych.

