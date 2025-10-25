Logo strona główna
Długo nie wiedzieliśmy, że istnieją. Teraz decydują o naszej przyszłości

Maciej Michałek
Maciej Michałek
shutterstock_2491409203
Metale ziem rzadkich występują w minerałach takich jak bastnazyt czy ksenotym
Źródło: Reuters Archive
Są wszędzie wokół nas, ale o ich istnieniu dowiedzieliśmy się dopiero dwieście lat temu. Dziś zdecydują o zwycięzcach i przegranych technologicznego wyścigu w XXI wieku. Metale ziem rzadkich - czym właściwie są i co w nich tak niezwykłego?Artykuł dostępny w subskrypcji

W słynnej "Diunie" Franka Herberta świat został zmieniony przez substancję o nazwie melanż lub przyprawa, niezwykle cenną i niezwykle trudno dostępną. W rzeczywistym świecie istnieje coś podobnego - właśnie zmieniają go równie cenne i trudno dostępne metale ziem rzadkich. Surowce, o których mówi się coraz częściej, ale rzadko wyjaśnia, czym one właściwie są.

A kontakt z nimi miał każdy z nas, choć niekoniecznie świadomy. Nie tylko dlatego, że są w większości otaczającej nas elektroniki - smartfonach, telewizorach i samochodach. W rzeczywistości metale ziem rzadkich wcale nie są rzadkie, są powszechne niemal na całym świecie, również w Polsce. Ba, każdy z nas miał z nimi też kontakt w szkole, poznając tablicę Mendelejewa - metale ziem rzadkich to ta pomijana nawet przez nauczycieli grupa pierwiastków na samym dole.

Dziś te dziwne, bagatelizowane w szkołach pierwiastki decydują o sile państw. Dlaczego tak długo były niedostrzegane, choć dosłownie po nich chodzimy? I dlaczego są takie niezwykłe, że otwierają nowe możliwości rozwoju?

Metale ziem rzadkich to przyszłość, a jednocześnie ogromne ryzyko zniszczenia naszej planety.

Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO

Metale ziem rzadkich - co to

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków, których istnienie zaczęliśmy odkrywać pod koniec XVIII wieku. Poza jednym - prometem - wszystkie występują naturalnie w przyrodzie i często są powszechniejsze niż bardziej znane metale, jak np. miedź czy molibden. Przymiotnik "rzadkie" w ich nazwie można więc uznać za mylący.

Maciej Michałek
Maciej Michałek
Dziennikarz tvn24.pl, specjalista ds. Azji
