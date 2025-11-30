Lotnisko w Wilnie sparaliżowane. Po raz kolejny

"Według wstępnych ustaleń, decyzję o ograniczeniu przestrzeni powietrznej podjęto z powodu nawigacyjnych sygnałów charakterystycznych dla balonów, poruszających się w kierunku lotniska w Wilnie" - czytamy w poście opublikowanym na profilu lotniska na Facebooku.
Litewska agencja informacyjna ELTA przypomina, że w tym tygodniu w litewskiej przestrzeni powietrznej odnotowano wzmożoną aktywność balonów kontrabandowych wypuszczanych z terytorium Białorusi.
Wkrótce więcej informacji.
Autorka/Autor: momo/tok
Źródło: Reuters, Lrytas
Źródło zdjęcia głównego: JuliusKielaitis/Shutterstock