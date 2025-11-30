Logo strona główna
Świat

Lotnisko w Wilnie sparaliżowane. Po raz kolejny

Wilno lotnisko
Rzecznik LOT o incydencie na lotnisku w Wilnie: była to sytuacja zaskakująca
Źródło: TVN24
Lotnisko w Wilnie zawiesiło wszystkie operacje po wykryciu podejrzanych balonów w litewskiej przestrzeni powietrznej. To kolejny taki incydent w ostatnim czasie.

"Według wstępnych ustaleń, decyzję o ograniczeniu przestrzeni powietrznej podjęto z powodu nawigacyjnych sygnałów charakterystycznych dla balonów, poruszających się w kierunku lotniska w Wilnie" - czytamy w poście opublikowanym na profilu lotniska na Facebooku.

Litewska agencja informacyjna ELTA przypomina, że w tym tygodniu w litewskiej przestrzeni powietrznej odnotowano wzmożoną aktywność balonów kontrabandowych wypuszczanych z terytorium Białorusi.

Wkrótce więcej informacji.

Autorka/Autor: momo/tok

Źródło: Reuters, Lrytas

Źródło zdjęcia głównego: JuliusKielaitis/Shutterstock

