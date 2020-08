Prawie 50 tysięcy osób w "żywym łańcuchu" solidarności z Białorusinami

"Żywy łańcuch" wparcia dla Białorusinów

- Na Białorusi mam rodzinę, przyjaciół. Wiem, co tam się dzieje - powiedział Witalij. Viktoras zwrócił natomiast uwagę, że "przed 30 laty to my walczyliśmy o wolność". - Ważne było dla nas każde najmniejsze wsparcie. Teraz jesteśmy solidarni z narodem białoruskim - podkreślił.

Inicjatorem "Drogi wolności" jest litewski dziennikarz i społecznik Andrius Tapinas. Zaproponował on, by w ten sposób uczcić jednocześnie rocznicę "Szlaku Bałtyckiego" - akcji, w której 23 sierpnia 1989 roku 2 miliony osób, trzymając się za ręce, utworzyły "żywy łańcuch" ciągnący się od Wilna przez Rygę do Tallina, by zademonstrować sprzeciw wobec sytuacji politycznej w ówczesnych republikach ZSRR.