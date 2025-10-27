Logo strona główna
Lotnisko w Wilnie znów zamknięte przez balony. Premier: będziemy zestrzeliwać

Lotnisko w Wilnie
Nauseda: jestem wdzięczny za to, jak pamięć o litewskich lotnikach jest pielęgnowana w Polsce
Źródło: TVN24
W niedzielę lotnisko w Wilnie zostało zamknięte w związku z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną niezidentyfikowanych obiektów, prawdopodobnie balonów. Prezydent Gitanas Nauseda w odpowiedzi na to wyszedł z propozycją ograniczenia tranzytu do Kaliningradu i trwałego zamknięcia granicy z Białorusią. Premier Inga Ruginiene zapowiedziała zestrzeliwanie balonów przemytniczych.

Jak informowali urzędnicy, ruch na lotnisku w Wilnie był zawieszony do godziny 01.40 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a zamknięcie granicy z Białorusią zaplanowano do czasu poniedziałkowego posiedzenia Litewskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

W niedzielę wieczorem rzecznik LOT Krzysztof Moczulski przekazał na platformie X, że w związku zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Wilnem rejs z Londynu do Wilna (LO274) został przekierowany do Warszawy.

Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca

Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca

Litwa zamknęła lotniska i granicę z Białorusią

Litwa zamknęła lotniska i granicę z Białorusią

Wileńskie lotnisko było również zamknięte we wtorek, piątek i sobotę w tym tygodniu, a także 5 października, za każdym razem z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy

Prezydent reaguje i ma propozycję

Prezydent Gitanas Nauseda w odpowiedzi na serię zdarzeń wyszedł z propozycją ograniczenia tranzytu do Kaliningradu i trwałego zamknięcia granicy z Białorusią.

"Prezydent postrzega incydenty z ostatnich dni i zakłócenia w funkcjonowaniu lotnisk jako hybrydowy atak na Litwę, który wymaga reakcji zarówno symetrycznej, jak i asymetrycznej" - przekazała w oświadczeniu administracja Nauseda.

Gitanas Nauseda
Gitanas Nauseda
Źródło: TVN24

Według prezydenta rząd powinien zaproponować opcje reakcji w najbliższych dniach. "Wśród rozważanych opcji jest trwałe zamknięcie granicy z Białorusią i ograniczenia w tranzycie do Kaliningradu" - czytamy w oświadczeniu.

We wtorek prezydent zwoła międzyresortowe spotkanie w celu omówienia tych kwestii, poinformowała administracja głowy państwa.

Premier Litwy: postanowiliśmy podjąć najsurowsze środki

W poniedziałek w czasie konferencji prasowej po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego premier Litwy Inga Ruginiene zapowiedziała, że jej kraj zacznie zestrzeliwać balony przemytnicze przekraczające granicę z Białorusią. Incydenty określiła - podobnie jak prezydent - "atakami hybrydowymi".

Ruginiene przekazała też, że ​​przejścia graniczne na Białorusi zostaną zamknięte, z wyjątkiem podróży dyplomatów i obywateli Unii Europejskiej opuszczających sąsiedni kraj. - Dzisiaj postanowiliśmy podjąć najsurowsze środki, nie ma innej drogi - powiedziała. Jednocześnie dodała, że jej rząd może rozważyć powołanie się na artykuł 4 Traktatu o bezpieczeństwie NATO.

- Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami, Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE - mówiła Ruginiene.

Autorka/Autor: mm, kgr/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Litwa Gitanas Nauseda Białoruś
