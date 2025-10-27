Logo strona główna
Świat

Lotnisko w Wilnie znów zamknięte. Prezydent reaguje i ma propozycję

Lotnisko w Wilnie
Nauseda: jestem wdzięczny za to, jak pamięć o litewskich lotnikach jest pielęgnowana w Polsce
Źródło: TVN24
W niedzielę lotnisko w Wilnie zostało zamknięte w związku z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną niezidentyfikowanych obietków, prawdopodobnie balonów. Prezydent Gitanas Nauseda w odpowiedzi na to wyszedł z propozycją ograniczenia tranzytu do Kaliningradu i trwałego zamknięcie granicy z Białorusią.

Ruch na lotnisku w Wilnie było zawieszone do godziny 01:40 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a granica z Białorusią zostanie zamknięta do czasu posiedzenia Litewskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałek, poinformowali urzędnicy.

Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski poinformował w niedzielę wieczorem na platformie X, że w związku zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Wilnem rejs z Londynu do Wilna (LO274) został przekierowany do Warszawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca

Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca

Litwa zamknęła lotniska i granicę z Białorusią

Litwa zamknęła lotniska i granicę z Białorusią

Wileńskie lotnisko było również zamknięte we wtorek, piątek i sobotę w tym tygodniu, a także 5 października, za każdym razem z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy

Prezydent reaguje i ma propozycję

Prezydent Gitanas Nauseda w odpowiedzi na to wyszedł z propozycją ograniczenia tranzytu do Kaliningradu i trwałego zamknięcia granicy z Białorusią.

"Prezydent postrzega incydenty z ostatnich dni i zakłócenia w funkcjonowaniu lotnisk jako hybrydowy atak na Litwę, który wymaga reakcji zarówno symetrycznej, jak i asymetrycznej" - przekazała w oświadczeniu administracja prezydenta.

Gitanas Nauseda
Gitanas Nauseda
Źródło: TVN24

Według prezydenta rząd powinien zaproponować opcje reakcji w najbliższych dniach. „Wśród rozważanych opcji jest trwałe zamknięcie granicy z Białorusią i ograniczenia w tranzycie do Kaliningradu” – czytamy w oświadczeniu.

We wtorek prezydent zwoła międzyresortowe spotkanie w celu omówienia tych kwestii, poinformowała administracja głowy państwa.

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

LitwaGitanas NausedaBiałoruś
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

