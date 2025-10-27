Lotnisko w Wilnie znów zamknięte. Prezydent reaguje i ma propozycję

Nauseda: jestem wdzięczny za to, jak pamięć o litewskich lotnikach jest pielęgnowana w Polsce Źródło: TVN24

Ruch na lotnisku w Wilnie było zawieszone do godziny 01:40 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a granica z Białorusią zostanie zamknięta do czasu posiedzenia Litewskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałek, poinformowali urzędnicy.

Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski poinformował w niedzielę wieczorem na platformie X, że w związku zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Wilnem rejs z Londynu do Wilna (LO274) został przekierowany do Warszawy.

Wileńskie lotnisko było również zamknięte we wtorek, piątek i sobotę w tym tygodniu, a także 5 października, za każdym razem z powodu wtargnięcia białoruskich balonów w przestrzeń powietrzną Litwy.

Prezydent reaguje i ma propozycję

Prezydent Gitanas Nauseda w odpowiedzi na to wyszedł z propozycją ograniczenia tranzytu do Kaliningradu i trwałego zamknięcia granicy z Białorusią.

"Prezydent postrzega incydenty z ostatnich dni i zakłócenia w funkcjonowaniu lotnisk jako hybrydowy atak na Litwę, który wymaga reakcji zarówno symetrycznej, jak i asymetrycznej" - przekazała w oświadczeniu administracja prezydenta.

Gitanas Nauseda Źródło: TVN24

Według prezydenta rząd powinien zaproponować opcje reakcji w najbliższych dniach. „Wśród rozważanych opcji jest trwałe zamknięcie granicy z Białorusią i ograniczenia w tranzycie do Kaliningradu” – czytamy w oświadczeniu.

We wtorek prezydent zwoła międzyresortowe spotkanie w celu omówienia tych kwestii, poinformowała administracja głowy państwa.

