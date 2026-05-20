Dron w pobliżu Wilna
Szef litewskiego MON przekazał, że nie jest jasne, czy jest to ukraiński dron, czy nie.
Wcześniej Litewska armia informowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Loty zostały już wznowione.
Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene.
Źródło: Reuters, PAP