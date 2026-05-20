Świat Dron w pobliżu Wilna

Litewscy politycy udali się do schronów w parlamencie Źródło wideo: Reuters

Szef litewskiego MON przekazał, że nie jest jasne, czy jest to ukraiński dron, czy nie.

Wcześniej Litewska armia informowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Loty zostały już wznowione.

Lithuania has issued an air alert in parts of the country after a suspected drone approaching from Belarus was detected near the border. NATO Baltic Air Policing has been activated. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 20, 2026 Rozwiń

Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene.

