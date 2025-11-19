To koniec walki Hezbollahu? "Przychodzą do mnie, wiedząc o tym"

Izraelskie samoloty wojskowe przeleciały nad Bejrutem w trakcie pogrzebu byłego lidera Hezbollahu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Libanu Joseph Aoun oświadczył, że zbrojne ramię Hezbollahu przestało istnieć - przekazał we wtorek libański portal Naharnet. - Przychodzą do mnie, wiedząc o tym (że zakończyli działalność militarną), ale zależy im na zapewnieniu honorowego zakończenia i godnego wyjścia. Właśnie to staramy się osiągnąć, z dala od populistycznych przemówień, dominujących w kraju przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi - powiedział Aoun.

Koniec zbrojnego Hezbollahu

Prezydent zapewnił, że Liban przejmie od Hezbollahu pełną kontrolę zarówno na przygranicznych południowych terenach, jak i na pozostałym obszarze kraju. Dodał, że podczas spotkania z sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Iranu Alim Laridżanim, do którego doszło latem, po zatwierdzeniu wspieranego przez USA planu zmierzającego do rozbrojenia Hezbollahu, twardo powiedział mu, że to władze Libanu, a nie Iranu, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo libańskiej ludności cywilnej, także wyznającej szyicką odmianę islamu.

Szyicki Hezbollah od dekad wywierał znaczący wpływ na słaby i skorumpowany rząd Libanu. Dzięki wsparciu Iranu ugrupowanie mogło funkcjonować jako państwo w państwie, m.in. wykorzystując swoje wpływy polityczne do wetowania decyzji parlamentu i faktycznego kontrolowania wielu obszarów kraju. W rezultacie zdarzało się, że w Libanie niemożliwe było wybranie prezydenta. Na stanowisku tym panował wakat w latach 2007-2008, 2014-2016 i 2022-2024.

- Szyici są zmęczeni. Cierpią od czterdziestu lat, nie widząc żadnej nadziei – powiedział Aoun.

Hezbollah w Libanie

Hezbollah to szyicka partia i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran. Była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Hezbollah był szczególnie silny na graniczącym z Izraelem południu Libanu i na terenach z dużymi skupiskami ludności szyickiej.

Po wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 r. organizacja rozpoczęła ostrzeliwanie Izraela, co po roku przerodziło się w otwartą wojnę. Izraelskiej armii udało się wówczas znacząco osłabić libańską organizację, eliminując jej dowódców i likwidując znaczną część zgromadzonej przez nią broni. W listopadzie ubiegłego roku przy pośrednictwie USA zawarty został rozejm między Hezbollahem a Izraelem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD