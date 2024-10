Nowy lider Hezbollahu przemawia, na miasto spadają bomby

Hezbollah będzie kontynuował walkę z Izraelem do czasu, gdy otrzyma akceptowalną ofertę zawieszenia broni - ogłosił w środę nowy lider tego ruchu Naim Kasem. W czasie wystąpienia izraelska armia ostrzelała przedmieścia antycznego miasta Baalbek na północy Libanu.

- Hezbollah będzie kontynuował walkę z Izraelem do czasu, gdy otrzyma akceptowalną dla siebie ofertę zawieszenia broni - ogłosił w środę nowy lider tego ruchu Naim Kasem w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu.

- Jeżeli Izraelczycy zdecydują się na powtrzymanie agresji, zgodzimy się na to, ale na warunkach, które uznamy za odpowiednie (...), nie będziemy błagać o zawieszenie broni, będziemy kontynuować walkę niezależnie od tego, jak długo jeszcze potrwa - powiedział nowy sekretarz generalny Hezbollahu, mianowany we wtorek na to stanowisko. Kasem mówił, że Hezbollah "zaczął się odbudowywać po bolesnych ciosach" ze strony Izraela, i że wspierana przez Iran grupa "może walczyć przez kolejne dni, tygodnie i miesiące".