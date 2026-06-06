Świat Papież Leon XIV rozpoczął wizytę w Hiszpanii. Tak wygląda jej plan Oprac. Kamila Grenczyn Oprac. Adam Styczek Zespół autorów |

Papież Leon XIV rozpoczął sześciodniową wizytę w Hiszpanii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: CHEMA MOYA/EPA/PAP

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Po krótkiej uroczystości na lotnisku papież udał się do zbudowanego w XVIII wieku Pałacu Królewskiego na oficjalną ceremonię powitania. Następnie odbyła się kurtuazyjna wizyta u pary królewskiej, po czym w Sali Kolumnowej pałacu po godzinie 12 zaplanowano wygłoszenie tradycyjnego podczas każdej podróży przemówienia do przedstawicieli władz i społeczeństwa kraju oraz korpusu dyplomatycznego.

Papież Leon XIV z hiszpańską rodzinę królewską Źródło zdjęcia: CHEMA MOYA/EPA/PAP

Papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w Kościele

Jak poinformowało watykańskie biuro prasowe, papież w czasie wizyty w Hiszpanii spotka się z grupą ofiar nadużyć seksualnych w Kościele. Wyjaśniono, że spotkanie zostało zorganizowane przez hiszpański Kościół. W przekazanym dziennikarzom komunikacie Watykan podkreślił, że dalsze informacje zostaną ogłoszone po spotkaniu, "przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności".

W związku z papieską podróżą do Hiszpanii i przed spotkaniem Leona XIV z tamtejszymi biskupami przypomniano, że w tym roku rząd w Madrycie oraz Konferencja Episkopatu i Rzecznik Praw Obywatelskich (Obrońca Narodu) osiągnęli porozumienie dotyczące pomocy i zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez członków duchowieństwa.

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Protokół przewiduje, że państwo za pośrednictwem rzecznika oceni poszczególne sprawy, aby ustalić status ofiar i odpowiednie odszkodowania, zaś Kościół zobowiązuje się do ich wypłaty. Porozumienie stanowi, że to państwo ma decydujący głos w określaniu wysokości zadośćuczynienia. Odszkodowania mogą mieć charakter finansowy, psychologiczny, moralny.

Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo), zleconego przez Kongres Deputowanych i opublikowanego w październiku 2023 roku, w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tys. osób doświadczyło nadużyć seksualnych w środowiskach kościelnych.

Plan wizyty papieża w Hiszpanii

Po odpoczynku papież odwiedzi o godzinie 18 prowadzony przez Caritas w dzielnicy Lucero ośrodek pomocy CEDIA 24 Horas - całodobowe centrum informacji i przyjęć dla osób w kryzysie bezdomności. Powstało w 1977 roku i przebywa tam zwykle około 100 osób. Jest to jeden z kluczowych punktów wsparcia dla osób żyjących na ulicy, które w ośrodku mogą otrzymać schronienie, posiłek oraz pomoc psychologiczną, społeczną i zawodową. Leon XIV spotka się tam z podopiecznymi placówki i osobami niosącymi im pomoc. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty o godzinie 20.30 papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na placu Plaza de Lima w północnej części Madrytu, przed stadionem Santiago Bernabeu. W trakcie czuwania odbędzie się dialog między Leonem XIV i młodzieżą.

Papież Leon XIV w Hiszpanii Źródło zdjęcia: MARISCAL/EPA/PAP

W niedzielę rano Leon XIV odprawi mszę na madryckim Plaza de Cibeles, po której odbędzie się procesja z okazji święta Bożego Ciała. Leon XIV spotka się z augustianami, swymi współbraćmi zakonnymi, a także z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu.

Na poniedziałek, 8 czerwca, zapowiedziano prywatne spotkanie papieża z premierem Sanchezem w siedzibie nuncjatury apostolskiej. Jako pierwszy papież Leon XIV wygłosi przemówienie w parlamencie Hiszpanii. Spotka się także z biskupami i będzie modlić się w katedrze. Wieczorem odbędzie się spotkanie papieża ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Bernabeu, który jest macierzystym obiektem klubu piłkarskiego Real Madryt.

Papież Leon XIV w Hiszpanii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARISCAL

Od 9 czerwca papież będzie w Barcelonie, gdzie wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na Stadionie Olimpijskim. 10 czerwca odwiedzi nowoczesny zakład penitencjarny BRIANS 1. Następnie uda się do opactwa Matki Bożej w Montserrat, położonego w górach Katalonii.

Po powrocie do Barcelony Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia (Świętej Rodziny), w trakcie której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa, najwyższa i centralna w świątyni.

W czwartek, 11 czerwca, Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria. W porcie w miasteczku Arguineguin papież zapozna się z sytuacją przybywających migrantów i odda hołd tym, którzy zginęli na morzu. W Katedrze Świętej Anny spotka się z duchowieństwem, a wieczorem odprawi mszę na stadionie w Las Palmas.

W ostatnim dniu wizyty, 12 czerwca, Leon XIV poleci do Santa Cruz na Teneryfie. Tam także spotka się z migrantami w ośrodku pobytu oraz z przedstawicielami instytucji, które angażują się w ich integrację. Podróż zwieńczy papieska msza w porcie. Wieczorem Leon XIV wróci do Rzymu.

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