Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Papież Leon XIV rozpoczął wizytę w Hiszpanii. Tak wygląda jej plan

Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Adam Styczek
|
Papież Leon XIV z hiszpańską rodzinę królewską
Papież Leon XIV rozpoczął sześciodniową wizytę w Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: CHEMA MOYA/EPA/PAP
Leon XIV przed południem przybył do stolicy Hiszpanii. Na madryckim lotnisku został powitany przez króla Filipa VI i królową Letycję, a także premiera Pedra Sancheza. Papież w trakcie sześciodniowej wizyty spotka się między innymi z grupą ofiar nadużyć seksualnych w Kościele.

Po krótkiej uroczystości na lotnisku papież udał się do zbudowanego w XVIII wieku Pałacu Królewskiego na oficjalną ceremonię powitania. Następnie odbyła się kurtuazyjna wizyta u pary królewskiej, po czym w Sali Kolumnowej pałacu po godzinie 12 zaplanowano wygłoszenie tradycyjnego podczas każdej podróży przemówienia do przedstawicieli władz i społeczeństwa kraju oraz korpusu dyplomatycznego.

Papież Leon XIV z hiszpańską rodzinę królewską
Papież Leon XIV z hiszpańską rodzinę królewską
Źródło zdjęcia: CHEMA MOYA/EPA/PAP

Papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w Kościele

Jak poinformowało watykańskie biuro prasowe, papież w czasie wizyty w Hiszpanii spotka się z grupą ofiar nadużyć seksualnych w Kościele. Wyjaśniono, że spotkanie zostało zorganizowane przez hiszpański Kościół. W przekazanym dziennikarzom komunikacie Watykan podkreślił, że dalsze informacje zostaną ogłoszone po spotkaniu, "przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności".

W związku z papieską podróżą do Hiszpanii i przed spotkaniem Leona XIV z tamtejszymi biskupami przypomniano, że w tym roku rząd w Madrycie oraz Konferencja Episkopatu i Rzecznik Praw Obywatelskich (Obrońca Narodu) osiągnęli porozumienie dotyczące pomocy i zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez członków duchowieństwa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zakonnicy wykorzystywali seksualnie dzieci. Ofiarami byli mali chórzyści i katoliccy harcerze

Protokół przewiduje, że państwo za pośrednictwem rzecznika oceni poszczególne sprawy, aby ustalić status ofiar i odpowiednie odszkodowania, zaś Kościół zobowiązuje się do ich wypłaty. Porozumienie stanowi, że to państwo ma decydujący głos w określaniu wysokości zadośćuczynienia. Odszkodowania mogą mieć charakter finansowy, psychologiczny, moralny.

Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo), zleconego przez Kongres Deputowanych i opublikowanego w październiku 2023 roku, w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tys. osób doświadczyło nadużyć seksualnych w środowiskach kościelnych.

Katolicka obsesja seksualności. Papież ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katolicka obsesja seksualności. Papież ostrzega

Tomasz P. Terlikowski

Plan wizyty papieża w Hiszpanii

Po odpoczynku papież odwiedzi o godzinie 18 prowadzony przez Caritas w dzielnicy Lucero ośrodek pomocy CEDIA 24 Horas - całodobowe centrum informacji i przyjęć dla osób w kryzysie bezdomności. Powstało w 1977 roku i przebywa tam zwykle około 100 osób. Jest to jeden z kluczowych punktów wsparcia dla osób żyjących na ulicy, które w ośrodku mogą otrzymać schronienie, posiłek oraz pomoc psychologiczną, społeczną i zawodową. Leon XIV spotka się tam z podopiecznymi placówki i osobami niosącymi im pomoc. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty o godzinie 20.30 papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na placu Plaza de Lima w północnej części Madrytu, przed stadionem Santiago Bernabeu. W trakcie czuwania odbędzie się dialog między Leonem XIV i młodzieżą.

Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież Leon XIV w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: MARISCAL/EPA/PAP

W niedzielę rano Leon XIV odprawi mszę na madryckim Plaza de Cibeles, po której odbędzie się procesja z okazji święta Bożego Ciała. Leon XIV spotka się z augustianami, swymi współbraćmi zakonnymi, a także z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu.

Na poniedziałek, 8 czerwca, zapowiedziano prywatne spotkanie papieża z premierem Sanchezem w siedzibie nuncjatury apostolskiej. Jako pierwszy papież Leon XIV wygłosi przemówienie w parlamencie Hiszpanii. Spotka się także z biskupami i będzie modlić się w katedrze. Wieczorem odbędzie się spotkanie papieża ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Bernabeu, który jest macierzystym obiektem klubu piłkarskiego Real Madryt.

Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież Leon XIV w Hiszpanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARISCAL

Od 9 czerwca papież będzie w Barcelonie, gdzie wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na Stadionie Olimpijskim. 10 czerwca odwiedzi nowoczesny zakład penitencjarny BRIANS 1. Następnie uda się do opactwa Matki Bożej w Montserrat, położonego w górach Katalonii.

Po powrocie do Barcelony Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia (Świętej Rodziny), w trakcie której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa, najwyższa i centralna w świątyni.

Kościół jest w tej sprawie podzielony. Kolejni papieże obawiają się schizmy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kościół jest w tej sprawie podzielony. Kolejni papieże obawiają się schizmy

Tomasz P. Terlikowski

W czwartek, 11 czerwca, Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria. W porcie w miasteczku Arguineguin papież zapozna się z sytuacją przybywających migrantów i odda hołd tym, którzy zginęli na morzu. W Katedrze Świętej Anny spotka się z duchowieństwem, a wieczorem odprawi mszę na stadionie w Las Palmas.

W ostatnim dniu wizyty, 12 czerwca, Leon XIV poleci do Santa Cruz na Teneryfie. Tam także spotka się z migrantami w ośrodku pobytu oraz z przedstawicielami instytucji, które angażują się w ich integrację. Podróż zwieńczy papieska msza w porcie. Wieczorem Leon XIV wróci do Rzymu.

OGLĄDAJ: "Nie da się tak przeżyć ludzkiego życia". Jak Leon XIV chce rozbroić sztuczną inteligencję?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Papież Leon XIVHiszpaniaKościół katolicki
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Nowe informacje o stanie dziewczynki
Kujawsko-Pomorskie
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
BIZNES
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
Świat
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Pijany nastolatek wjechał prosto w blok
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
BIZNES
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze
Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
METEO
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
WARSZAWA
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
Bartosz Grodecki spotkał się z Kyryłem Budanowem
Seria spotkań z szefem kancelarii Zełenskiego. Szef BBN: przedstawiłem stanowisko prezydenta
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gdy popada, zalewa garaże. Gdy poświeci, brakuje jej w kranach. Problem z wodą leczą zakazami
Katarzyna Kędra
Zginął aktora James Handy. Został pchnięty nożem przed swoim domem w Los Angeles
Śmierć Jamesa Handy'ego. Syn partnerki z zarzutem zabójstwa aktora
Świat
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
Polska
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Dua Lipa i Callum Turner tańczą w Palermo w czasie uroczystości weselnej
Taniec i muzyka na żywo. Ruszyło trzydniowe wesele Dua Lipy
Kultura i styl
Starcie protestujących z policją w Southampton w związku z zabójstwem Henry'ego Nowaka
Kolejne osoby oskarżone. Brały udział w zamieszkach po śmierci Henry'ego Nowaka
Świat
Jaskinia
"Całe jego ciało utknęło w szczelinie"
METEO
imageTitle
Finał kontrastów. Patrzy cały świat
EUROSPORT
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Burza w Kraśniku Koszalińskim (Zachodniopomorskie), 5.06
"Ta formacja sunie niczym taran"
METEO
imageTitle
Ostatni rozdział bajki Chwalińskiej. Odliczamy do finału
RELACJA
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość Chwalińskiej przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
BIZNES
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
WARSZAWA
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa
W okolicach Mrągowa mogła pojawić się trąba powietrzna
METEO
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Groził motorniczej rozbitą butelką. Usłyszał zarzuty
Poznań
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Ostrzeżenie dla Chwalińskiej. "Piekielne tempo"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica