W ostatnich dniach Donald Trump sugerował, że może przekazać Ukrainie pociski Tomahawk. W czwartek prezydent USA odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Potem zmienił swoją retorykę, mówiąc, że to USA potrzebują Tomahawków.

Piątkowe spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - jak wszystko na to wskazuje - oznacza, że Ukraina tych rakiet nie dostanie.

- Oto rosyjski dyktator właściwie ma amerykańskiego prezydenta na pstryk. Dzwoni do niego i mówi: słuchaj, Donald, no chyba nie zrobisz mi krzywdy, swojemu najlepszemu przyjacielowi - skomentował tę zmianę w podejściu do potrzeb Ukrainy i oczekiwań Rosji w "Faktach po Faktach" TVN24 prof. dr hab. Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Kuźniar: Trump błądzi, stosując appeasement

Roman Kuźniar zgodził się z prowadzącym Grzegorzem Kajdanowiczem, że to było oczywiste, że Ukraina Tomahawków nie dostanie. - Taktyka Donalda Trumpa czy Waszyngtonu wobec Rosji jest fatalna, bo to jest, generalnie rzecz biorąc, od początku appeasement, a więc ugłaskiwanie agresora, ugłaskiwanie dyktatora - ocenił.

- Od czasu, kiedy Trump objął władzę w Białym Domu, Putin wzmógł bombardowanie Ukrainy, ponieważ wie, że ze strony Trumpa nic mu nie grozi, żadne poważne sankcje - stwierdził Kuźniar. - Appeasment wobec takich zbrodniarzy jak Putin się nie sprawdza i w tym sensie oczywiście Trump błądzi - podkreślił.

Amerykański dziennik "The Washington Post" napisał jednak w sobotę, że "groźby" prezydenta USA związane z możliwością przekazania Ukrainie Tomahawków już przynoszą efekty w postaci planowanego spotkania Trumpa z Putinem w Budapeszcie i to właśnie - straszenie Putina - jest taktyką prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- Ja nie sądzę, że on tak poważnie chciał grozić Putinowi. Tam jest jakiś kompleks psychologiczny. Nie do końca pewnie go rozumiemy - powiedział Kuźniar. Zasugerował, że to w psychice Trumpa należy szukać przyczyn dotyczących tego, dlaczego jest wobec Putina tak uległy.

W ocenie profesora osoby w otoczeniu Donalda Trumpa są pozbawione kompetencji i charakteru. - Każdy z nich powinien się już dawno podać do dymisji - powiedział o członkach jego administracji.

