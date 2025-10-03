Logo strona główna
Świat

Kubańczycy wychodzą na ulice. Ponad tysiąc protestów antyrządowych

kuba hawana port shutterstock_2456205899
Stolica Kuby, Hawana. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
1121 - tyle antyrządowych protestów zorganizowano na Kubie we wrześniu - wynika z raportu organizacji praw człowieka, Kubańskiego Obserwatorium Konfliktów (OCC). To kolejny rekord w liczbie demonstracji, które przeciwko swojej władzy organizują mieszkańcy wyspy.

Zgodnie z dokumentem, w porównaniu do rekordowego dotychczas sierpnia tego roku, we wrześniu na wyspie odbyło się o 98 więcej antyrządowych demonstracji. Wrześniowe demonstracje były zorganizowane na terenie całego kraju.

Według szacunków kierownictwa OCC w minionym miesiącu na Kubie doszło podczas manifestacji do ponad 320 konfrontacji ze służbami porządkowymi, które użyły siły.

Kubańczycy protestują

"Wśród głównych przyczyn protestów społecznych są przerwy w dostawach prądu, niedobór wody pitnej, pogorszenie usług publicznych, wzrost represji oraz brak poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli" -poinformowało w swoim raporcie Obserwatorium.

Większość protestów polegała na blokowaniu przez manifestantów ulic lub hałaśliwym zachowaniu - uczestnicy antyrządowych zgromadzeń wyrażali swoje niezadowolenie, m.in., uderzając łyżkami w garnki.

Oburzenie po słowach ministry. Złożyła rezygnację

Oburzenie po słowach ministry. Złożyła rezygnację

BIZNES
"Totalny blackout". Kraj w ciemnościach

"Totalny blackout". Kraj w ciemnościach

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kuba
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
METEO
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Zwiększają presję na pracowników. "Zwolnienia tylnymi drzwiami"
BIZNES
Nocna ucieczka 12-latki po kłótni z opiekunami. Zauważono ją na miejskim monitoringu
Dziewczynka błąkała się nocą po Gdańsku. Pokłóciła się z opiekunami
Trójmiasto
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
METEO
Boisko zamiast do grania służy do parkowania
Nie można korzystać z boiska, bo od pięciu lat parkują na nim auta
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Młodzi Polacy chcą kolejnego tytułu
EUROSPORT
Pożar busa na autostradzie A1 pod Łodzią
Samochód spłonął doszczętnie. Są utrudnienia na autostradzie
Łódź
Norweska armia ćwiczy na północy kraju
"Nie odzyskali sił" po ćwiczeniach, byli poszukiwani. Media: wszyscy żołnierze odnalezieni
Świat
imageTitle
Nowe życie legendy snookera. Żona i Dubaj zmieniły wszystko
EUROSPORT
pap_20250922_2MF
Oligarcha z TikToka. Czechy czeka polityczna rewolucja?
Cezary Paprzycki
Szymon Hołownia
"Powołam się na prywatne rozmowy". Decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"
Polska
shutterstock_2597617763
"Z konta zniknęło 350 tysięcy złotych". Resort i ZUS wyjaśniają
BIZNES
imageTitle
Dwa złota w dwa dni. Zwolińska rozbiła bank w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
METEO
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
WARSZAWA
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
WARSZAWA
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
WARSZAWA
imageTitle
Mnóstwo zmian i porażka Legii. "Zasłużyliśmy na więcej"
EUROSPORT
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Uwaga na gęste mgły. Sprawdź, gdzie zachować ostrożność
METEO
Szymon Hołownia
"Fakty" TVN: Hołownia spotka się z szefem ONZ. Polityk o swoim "największym atucie"
Polska
imageTitle
Chaos na meczu Ligi Mistrzów. Nielegalny rynek biletów, interweniowali politycy
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wielka kumulacja w Lotto
BIZNES
