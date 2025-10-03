Stolica Kuby, Hawana. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Zgodnie z dokumentem, w porównaniu do rekordowego dotychczas sierpnia tego roku, we wrześniu na wyspie odbyło się o 98 więcej antyrządowych demonstracji. Wrześniowe demonstracje były zorganizowane na terenie całego kraju.

Według szacunków kierownictwa OCC w minionym miesiącu na Kubie doszło podczas manifestacji do ponad 320 konfrontacji ze służbami porządkowymi, które użyły siły.

Kubańczycy protestują

"Wśród głównych przyczyn protestów społecznych są przerwy w dostawach prądu, niedobór wody pitnej, pogorszenie usług publicznych, wzrost represji oraz brak poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli" -poinformowało w swoim raporcie Obserwatorium.

Większość protestów polegała na blokowaniu przez manifestantów ulic lub hałaśliwym zachowaniu - uczestnicy antyrządowych zgromadzeń wyrażali swoje niezadowolenie, m.in., uderzając łyżkami w garnki.