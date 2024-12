Księżna Kate po mszy podeszła do ludzi przed kościołem. Nie unikała trudnych tematów

Księżna Kate zatrzymała się, by porozmawiać o nowotworach

Wśród rozmówców księżnej Kate znalazła się 73-letnia Karen Maclean z North Lincolnshire, która z rakiem walczy już od 20 lat. Kobieta opowiadała potem "The Telegraph", że odbyła z księżną "małą pogawędkę" o nowotworach. Brytyjka oceniła w rozmowie z dziennikiem, że "biorąc pod uwagę to, co przeszła, księżna wyglądała bardzo dobrze". Możliwość wymienienia swoich doświadczeń z żoną następcy tronu i przytulenia jej 73-latka określiła mianem "przywileju".

Z księżną miały też okazję porozmawiać Nicola Halligan i Laura Mather z Warrington. Kobiety postanowiły przyjechać do Sandringham z uwagi na ich babcię, która zmarła w maju na raka, a która była wielką fanką rodziny królewskiej. Kobiety zjawiły się w pobliżu kościoła już ok. 5 nad ranem. Podarowały księżnej bukiet kwiatów.

Opisując spotkanie z księżną, Nicola Halligan przedstawiła Kate jako "wzorcowy przykład dla ludzi" w Wielkiej Brytanii. - (Kate) się nie poddaje i jest taka pozytywna - stwierdziła 45-latka. - (Księżna i król) są tacy sami, jak my. Nowotwór może się przytrafić każdemu - dodała rozmówczyni "The Telegraph".

Środowe nabożeństwo w Sandringham było jedną z nielicznych w ostatnim czasie okazji do zobaczenia księżnej Kate na żywo. Żona następcy brytyjskiego tronu zakończyła chemioterapię we wrześniu. Zaznaczyła wówczas jednak, że jej droga do pełnego wyzdrowienia będzie jeszcze długa. Od tego czasu księżna złożyła niezapowiedzianą wizytę w Southport, gdzie latem doszło do ataku nożownika i uczestniczyła w Festiwalu Pamięci. Wzięła też m.in. udział w oficjalnym powitaniu emira Kataru i pojawiła się na bożonarodzeniowym koncercie kolęd. Wiadomość o chorobie księżnej obiegła media w marcu.