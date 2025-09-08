"Kreml ponownie kpi z dyplomacji", "pogrąża się w logice wojny"

Rosyjski atak na siedzibę ukraińskiego rządu Źródło: Reuters

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę - Kijów. Według ukraińskich sił powietrznych Ukrainy, Rosjanie wystrzelili łącznie rekordową liczbę 805 dronów i 13 pocisków.

Po raz pierwszy w ataku została uszkodzona siedziba rządu w Kijowie - zapaliły się dach i górne kondygnacje budynku. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w nocnym ostrzale zginęły cztery osoby, a 44 zostały ranne. Władze wcześniej przekazały, że w stolicy były dwie ofiary śmiertelne: matka i trzymiesięczne dziecko. Dwie inne osoby zginęły w Sumach i Czernihowie.

Starmer: jestem przerażony ostatnim brutalnym atakiem

Brytyjski premier Keir Starmer stwierdził w niedzielnym oświadczeniu, że "jest przerażony ostatnim brutalnym atakiem na Kijów i całą Ukrainę, w którym zginęli cywile i ucierpiała infrastruktura".

"Po raz pierwszy ucierpiało serce ukraińskiego rządu. Te tchórzliwe ataki pokazują, że (Władimir - red.) Putin wierzy, że może działać bezkarnie. Nie traktuje pokoju poważnie. Teraz bardziej niż kiedykolwiek należy stanowczo popierać Ukrainę i jej suwerenność" - czytamy.

Meloni: Rosja bardziej zainteresowana zwiększeniem okrucieństw

Premier Włoch Giorgia Meloni napisała w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej rządu, że "Rosja wydaje się bardziej zainteresowana zwiększeniem okrucieństwa swoich ataków przeciwko Ukrainie niż drogą negocjacji w celu zakończenia działań zbrojnych".

"Włochy w bliskości z narodem ukraińskim i razem z zachodnimi partnerami będą dalej wywiązywać się ze swego zadania po to, by racje sprawiedliwego i trwałego pokoju mogły przeważyć nad masową agresją" - dodała.

Macron: Rosja pogrąża się w logice wojny i terroru

Prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał w mediach społecznościowych, że "myślami jest z ofiarami, ich bliskimi, a także z Ukrainą i narodem ukraińskim".

"Razem z Ukrainą i naszymi partnerami opowiadamy się za pokojem. Tymczasem Rosja coraz głębiej pogrąża się w logice wojny i terroru. Współpracując z Ukrainą, będziemy nadal robić wszystko, aby zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój" - napisał.

Russia has once again rained down hundreds of drones and a dozen missiles on Ukraine overnight, striking indiscriminately — including residential areas and the seat of government.



My thoughts are with the victims, their loved ones, and with Ukraine and the Ukrainian people.

Von der Leyen: Kreml ponownie kpi z dyplomacji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że "Kreml ponownie kpi z dyplomacji, depcze prawo międzynarodowe i zabija".

Zapewniła również, że "Europa w pełni stoi i będzie stała po stronie Ukrainy", wzmacniając jej siły zbrojne, budując gwarancje bezpieczeństwa i zaostrzając sankcje wobec Moskwy. "Zabijanie musi się skończyć" - dodała.

Last night, Russia launched one of the largest drone and missile strikes on Ukraine, targeting government buildings and civilian homes alike.



Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law and killing indiscriminately.



Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law and killing indiscriminately.

Europe stands, and will continue…

"Świadomy wybór" i własna definicja "pokoju"

Rosyjski atak potępili też inni liderzy unijnych instytucji: szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Według Kallas każdy rosyjski atak to "świadomy wybór i wiadomość: Rosja nie chce pokoju". Jej zdaniem uderzenia - w tym atak w budynek rządowy w Kijowie - wpisują się w "jasny wzorzec eskalacji". Zapewniła jednocześnie o dalszym wsparciu unijnym dla ukraińskiego przemysłu obronnego i kontynuacji sankcji wobec Rosji.

Every Russian attack is a deliberate choice and a message: Russia does not want peace.



Today’s strikes, including on a government building in Kyiv, are part of a clear pattern of escalation.



We will continue to support Ukraine's defence industry and tighten sanctions on Moscow.

Costa ocenił natomiast, że Rosja, eskalując bombardowania, pokazuje własną definicję "pokoju". "To Moskwa rozpoczęła tę wojnę i wybiera jej kontynuacja" - zaznaczył. Wezwał do wzmocnienia obrony Ukrainy i zwiększenia presji na Rosję poprzez kolejne sankcje, we współpracy z sojusznikami.

Talking about peace while escalating bombings and targeting government buildings and homes — this is Putin’s version of “peace.” Russia started this war, and Russia is choosing to continue it.



We must stay the course: strengthen Ukraine's defences and step up pressure on Russia…

