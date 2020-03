Uciekł z izolatki, do domu wrócił taksówką. Zakażonemu mężczyźnie postawiono zarzuty

Mężczyzna, u którego stwierdzono obecność koronawirusa, uciekł z izolatki w szpitalu we włoskim Como. Zakażony 71-latek wrócił taksówką do domu w rejonie miasta Bergamo. Uciekinierowi postawiono zarzuty. Sprawę opisały media z Lombardii.

71-letni mężczyzna z objawami koronawirusa został w ostatnich dniach przewieziony z okolic Bergamo do szpitala w Como, gdzie umieszczono go w izolatce na oddziale chorób zakaźnych.

Czuł się dobrze, a po porannym obchodzie spakował swoje rzeczy, wezwał taksówkę i oddalił się ze szpitala. Kazał się zawieźć do domu w miejscowości Casnigo w okolicach Bergamo.

Kiedy personel szpitalny zorientował się, że pacjent zniknął, zawiadomił karabinierów. Ci zastali go w domu. Mężczyzna usłyszał zarzut nieprzestrzegania rozporządzenia wydanego w związku z epidemią.

71-latek jechał z Como do Casnigo

Włochy walczą z koronawirusem

We Włoszech w wyniku zakażania koronawirusem zmarły już 52 osoby - ogłosił rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Dotychczas zanotowano w całym kraju łącznie ponad 2 tysiące przypadków. 1835 osób nadal walczy z wirusem, dotychczas wyleczono 149 chorych.

Komisarz Borrelli, który jest szefem Obrony Cywilnej, poinformował na konferencji prasowej, że połowę teraz zarażonych stanowią osoby niemające żadnych objawów lub tylko lekkie symptomy. 40 proc. trafiło do szpitala, w tym 10 proc. na intensywną terapię.

W 12. dniu kryzysu epidemiologicznego pierwsze przypadki stwierdzono w regionie Molise i na Sardynii. Władze tej wyspy już wyrażają obawy co do tego, jaki będzie miało to wpływ na turystykę.