Brytyjski rząd zmienia zdanie w kwestii zasłaniania twarzy w szkołach

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił we wtorek wieczorem, że uczniowie szkół średnich w Anglii na terenach, gdzie wprowadzono dodatkowe restrykcje w związku z epidemią COVID-19, będą musieli zakrywać twarz na korytarzach i w innych przestrzeniach wspólnych.

- Naszym priorytetem jest bezpieczny powrót dzieci do szkoły. Na każdym etapie słuchaliśmy najnowszych porad medycznych i naukowych. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z nowych rad Światowej Organizacji Zdrowia - podkreślił brytyjski minister edukacji Gavin Williamson.

- Na terenach lokalnych zamknięć dzieci powyżej siódmej klasy powinny zasłaniać twarz w pomieszczeniach wspólnych. Poza tymi strefami maseczki nie będą wymagane w szkołach, choć szkoły będą miały swobodę we wprowadzaniu środków, jeśli uznają, że jest to właściwe w ich konkretnej sytuacji. Mam nadzieję, że te kroki dadzą rodzicom, uczniom i nauczycielom dalsze poczucie bezpieczeństwa - dodał.

Tym samym brytyjski rząd zmienił zdanie w kwestii zasłaniania twarzy w szkołach, bowiem do tej pory wytyczne rządowe mówiły, iż zasłanianie twarzy przez uczniów nie jest konieczne. Rząd znalazł się jednak pod presją ze strony szkół i organizacji nauczycieli, zwłaszcza po tym, jak we wtorek rano decyzję w tej sprawie ogłosił rząd Szkocji. Tam zasłanianie twarzy będzie obowiązkowe od najbliższego poniedziałku we wszystkich szkołach średnich na korytarzach i na innych przestrzeniach wspólnych, a także w autobusach szkolnych.