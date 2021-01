Prezydent Biden: program szczepień na COVID-19 w USA był jak dotąd smutną porażką

Biały Dom: Biden podpisał kilka aktów wykonawczych, aby powstrzymać epidemię

- Zatrzymanie rozpoczętego przez Donalda Trumpa procesu wychodzenia ze Światowej Organizacji Zdrowia. Doktor Anthony Fauci został mianowany szefem delegacji USA przy WHO.

- Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w budynkach i na terenach należących do administracji federalnej. Prezydent wzywa władze stanowe i samorządowe, by wprowadziły podobne przepisy na obszarach im podległych. Joe Biden poprzez "wyzwanie 100 dni w masce" zachęca Amerykanów, by przez 100 dni nosili maski ochronne.