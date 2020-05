Coraz więcej przypadków tajemniczej choroby dzieci związanej z koronawirusem

Z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynika, że w USA z powodu COVID-19 zmarło ponad 84 tysiące osób. W Nowym Jorku gwałtownie rośnie liczba potwierdzonych przypadków tajemniczej choroby u dzieci. - W ciągu ostatniej doby z 52 do 82 - poinformował w środę burmistrz Bill de Blasio.

Według służby zdrowia nie wiadomo dokładnie, dlaczego dzieci są podatne na tę chorobę, jak długo trwa, by się objawiła i jakie jest prawdopodobieństwo, że się rozwinie. Leczenie jest natomiast na ogół skuteczne, jeśli zostanie wcześnie zauważona. W związku z raptownym skokiem przypadków w Nowym Jorku rozpoczęła się w środę kampania informacyjna na temat pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego. Zapowiedziano ogłoszenia telewizyjne, radiowe, w mediach społecznościowych, na przystankach autobusowych oraz w metrze. Uruchomiono specjalną linię telefoniczną w sprawie PMIS łączącą z kliniką.

W telewizji CBS dr Max Gomez zaznaczył, że nie wszystkie dzieci mają jednakowe objawy. Mogą mieć też inne niż najczęściej przytaczane. Przyczyny choroby są w dużej mierze owiane tajemnicą. Zdaniem Gomeza dzieci mogą mieć układ odpornościowy nadmiernie reagujący na infekcję wirusową, koronawirusa lub innego wirusa, co prowadzi do niekontrolowanego zapalenia.

84 tysiące ofiar koronawirusa w USA

W ciągu minionej doby liczba wykrytych zakażeń w USA zwiększyła się o około 21 tysięcy. Na ponad 9,9 milionów wykonanych do tej pory w Stanach Zjednoczonych testów na koronawirusa - około 1,4 miliona dało wynik pozytywny. Szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia z powodu koronawirusa może umrzeć nawet do 147 tysięcy Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2. Od kilku dni prognozy tej uczelni są podwyższane.