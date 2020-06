Najwięcej przypadków zakażeń od początku pandemii. "Uderzające jest to, że poziom zaufania pozostaje tak wysoki"

Zaufanie Szwedów do działalności władz w związku z pandemią COVID-19 spada w obliczu rosnących obaw o wysoki wskaźnik zgonów z powodu koronawirusa w kraju - wynika z opublikowanych w czwartek sondaży. W Szwecji w środę odnotowano największą liczbę zakażeń od początku pandemii - 2214 nowych infekcji SARS-CoV-2.

Decyzja szwedzkich władz o niestosowaniu obostrzeń i kwarantanny, jak w wielu innych krajach europejskich, spotkała się z szerokim poparciem społeczeństwa.

W ostatnich tygodniach narastają jednak obawy w związku z wysokim wskaźnikiem umieralności na COVID-19, zwłaszcza wśród osób starszych, w porównaniu z innymi krajami nordyckimi.

W sondażach spada poparcie dla szwedzkich władz

Odsetek osób mających wysokie lub stosunkowo wysokie zaufanie do działań rządu w sprawie pandemii COVID-19 spadł w czerwcu do 45 procent w porównaniu z 63 procentami zaufania w kwietniu - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Novus dla telewizji publicznej SVT.

Poparcie dla Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego, która prowadziła działania na rzecz zdystansowania społecznego i higieny, również spadło w sondażu z 73 do 65 procent.

W innym sondażu przeprowadzonym przez Demoskop dla dziennika "Aftonbladet", liczba osób mających wysokie lub stosunkowo wysokie zaufanie do działań władz w związku z pandemią spadła do 55 procent. Jeszcze w kwietniu było to 65 procent.

- Biorąc pod uwagę fakt, że dane dotyczące śmiertelności w Szwecji wyróżniają się w odniesieniu do innych krajów, uderzające jest to, że poziom zaufania w Szwecji pozostaje tak wysoki - powiedział analityk Demoskopu Peter Santesson. - Świadczy to o wysokim poziomie zaufania do władz publicznych - dodał.

Najwięcej nowych przypadków zakażenia od początku pandemii

W środę w Szwecji odnotowano najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem od początku pandemii - u 2 214 osób potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Drugi pod tym względem był raport z 24 kwietnia, gdy poinformowano o 812 nowych zainfekowanych osobach.

Z powodu koronawirusa w Szwecji zmarły 4542 osoby. Liczba ta jest wielokrotnie wyższa niż łącznie w Norwegii, Danii i Finlandii.

Portal Ourworldindata.org podaje wskaźnik śmiertelności COVID-19 w Szwecji na poziomie 443 zgonów na milion osób i twierdzi, że w niektórych okresach maja był on najwyższy w Europie. W Danii odnotowano około 100 zgonów na milion, w Norwegii 44 zgony, a w Finlandii 58 przypadków zgonów na milion mieszkańców.

"Szwecja od początku powinna podjąć więcej działań"

Główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell PAP/EPA/Anders Wiklund/TT

- Gdybyśmy mieli do czynienia z tą samą chorobą, wiedząc o niej to, co wiemy dzisiaj, sądzę, że znaleźlibyśmy się w połowie drogi między tym, co zrobiła Szwecja, a reszta świata - mówił w wywiadzie dla szwedzkiego radia.

Autor:pp/ks

Źródło: Reuters, PAP