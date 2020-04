Stolica Bułgarii całkowicie zamknięta

USA: Ponad 32,8 tys. osób zmarło do tej pory po zakażeniu koronawirusem w USA - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 667 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.



To dane do czwartku wieczór czasu EST (Eastern Standard Time). W środę wieczorem - według ekspertów z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ofiar śmiertelnych w USA wynosiła 28 326.



Dobowy przyrost o ponad 4 tys. zgonów w tym bilansie wynika prawdopodobnie z włączenia do statystyk również osób, które zmarły we wcześniejszych dniach prawdopodobnie po zakażeniu koronawirusem - pisze agencja AFP.