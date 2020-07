"Izrael zmierza w niebezpiecznym kierunku". Dyrektor do spraw zdrowia publicznego rezygnuje

Sigal Sadecki, dyrektor do spraw zdrowia publicznego w izraelskim Ministerstwie Zdrowia ogłosiła we wtorek swoją rezygnację. Sadecki krytykowała postępowanie rządu w związku z epidemią COVID-19. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych opisała też chaotyczne i nieskuteczne podejście do rozwiązywania kryzysu.