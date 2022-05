Korea Północna potwierdza pierwszą ofiarę śmiertelną COVID-19. Setki tysięcy osób z objawami

Eksperci utrzymują, że biorąc pod uwagę ograniczone możliwości Korei Północnej w zakresie testowania, rzeczywista liczba infekcji koronawirusem w kraju może być znacznie wyższa - przekazała agencja Reutera. W konsekwencji może to doprowadzić do tysięcy zgonów w kraju, w którym do tej pory oficjalnie nie raportowano obecności koronawirusa oraz nie przeprowadza się szczepień na COVID-19.