Wrona o "ukłonach w stronę Rosji i ciągłych warunkach stawianych przed Ukrainą" Źródło: TVN24

USA są otwarte w sprawie rozmów na temat ceł nałożonych na Unię Europejską i tracą cierpliwość w kwestii rozmów pokojowych w Ukrainie. O tych wydarzeniach opowiedzieli w "Faktach po Faktach" w TVN24 korespondenci "Faktów" TVN Maciej Woroch i Marcin Wrona.

Premier Włoch Giorgia Meloni jako pierwsza liderka kraju z Unii Europejskiej odwiedziła prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa od czasu ogłoszenia przez niego nowych ceł na unijne produkty, które zostały następnie zawieszone na 90 dni. Włoskie media zwracały uwagę na "specjalne relacje" łączące polityków i to, jak prezydent wychwalał premier i nazwał ją "najlepszą sojuszniczką".

Do tej kwestii odnieśli się w piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 korespondenci "Faktów" TVN - Marcin Wrona oraz Maciej Woroch

Woroch o odbiorze wizyty premier Meloni w Białym Domu

- Nawet jej najbardziej zagorzali krytycy z opozycji przyznają, że (Giorgia Meloni) zrobiła kawał dobrej roboty w czasie swojej wizyty w Białym Domu – powiedział przebywający w Rzymie Woroch.

Podkreślił, że zdaniem przeciwników politycznych Meloni "tam, gdzie nie można się było ugiąć, nie uginała się". – Tam, gdzie trzeba było stosować pewną ofensywę swojego uroku, zadziałała idealnie. Tylko zalecają jej ostrożność, bo mówią, że Donald Trump nie jest do końca przewidywalny i nie do końca stabilny w swoich poglądach, więc może być różnie z tym, do czego się zobowiązał – zwrócił uwagę.

Maciej Woroch stwierdził, że w We Włoszech za największy sukces uznaje się to, że "Meloni udało się namówić Donalda Trumpa na przyjazd do Rzymu i namówić go na to, żeby zgodził się, aby ta wizyta mogła być połączona ze spotkaniem z szefową Komisji Europejskiej, żeby w szerszym gronie, z innymi liderami, porozmawiać o nieszczęsnych cłach, o których mówiła, że są bolączką dla obu stron".

Woroch przypomniał, że Meloni była jedynym europejskim przywódcą, który przyjechał do Waszyngtonu na inaugurację Trumpa.

Maciej Woroch o sukcesie Giorgii Meloni w Białym Domu Źródło: TVN24

Wrona o ostrzeżeniu z USA w sprawie wojny w Ukrainie

Wrona z kolei pytany był o słowa sekretarza stanu USA Marco Rubio, który oświadczył w piątek przed wylotem z Paryża, że Stany Zjednoczone w ciągu kilku dni mogą zrezygnować z prób doprowadzenia do pokoju w sprawie wojny w Ukrainie, jeśli nie będzie sygnałów, że porozumienie w tej sprawie jest do osiągnięcia.

- To jest stanowisko poważne, bo to jest stanowisko Donalda Trumpa – ocenił korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie. - Jeżeli w ciągu najbliższych dni strona ukraińska i rosyjska, ale głównie strona ukraińska, nie zaakceptuje ramowych warunków porozumienia to Amerykanie umyją ręce i się zawiną, skończą rozmowy z Ukrainą, skończą rozmowy z Rosją – dodał.

Korespondent zwrócił uwagę, że w Gabinecie Owalnym Trump, w rozmowie z dziennikarzami, wyraził nadzieję, że Władimir Putin nie opóźnia rozmów, a potem poparł to, co mówił Marco Rubio. - Przecież Marco Rubio sam tego nie wymyślił, że Donald Trump poświęca czas i energię przez 87 dni na to, aby doprowadzić do zakończenia konfliktu. To musiały być słowa, które Trump przekazał Rubio i później Rubio to powtarzał na lotnisku w Paryżu – zwrócił uwagę.

Marcin Wrona o ostrzeżeniu z USA w sprawie wojny w Ukrainie Źródło: TVN24

Marcin Wrona przypomniał, że Trump w kampanii wyborczej zapewniał, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin. - Mamy teraz 24 (godziny) plus 87 dni, a postępu tak naprawdę nie widać - zaznaczył.

Zauważył też, że "to Rosja odrzuciła propozycję całkowitego zawieszenia broni". - To Rosja bombarduje ludność cywilną. To Rosja domaga się znoszenia sankcji i ma obietnice znoszenia sankcji ze strony amerykańskiej - wymieniał, wskazując na ujawniony przez Bloomberga projekt propozycji pokojowej.

- Zakłada zamrożenie konfliktu w obecnych granicach, ale bez uznania, że tereny zajęte przez Rosję do Rosji należą. I zakłada, w przypadku, trwałego zawieszenia broni, złagodzenie sankcji wobec Rosji. Ukraina natomiast ma się zrzec w przyszłości dążenia do członkostwa w NATO. Zatem są to ukłony w stronę Rosji i to są ciągle warunki stawiane przed Ukrainą – zwrócił uwagę.

Wrona przypomniał również, że USA i Ukraina podpisały w czwartek online list intencyjny w sprawie zawarcia umowy o eksploatacji przez USA ukraińskich złóż minerałów.