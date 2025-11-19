Logo strona główna
Świat

Prom pasażerski osiadł na mieliźnie w Korei Południowej. Błyskawiczna ewakuacja

Południowokoreański prom "Queen Jenuvia 2"
Prom osiadł na mieliźnie w Korei Południowej
Źródło: Reuters
Południowokoreański prom pasażerski przewożący 267 osób osiadł w środę na mieliźnie u południowo-zachodniego wybrzeża Półwyspu Koreańskiego. Straż przybrzeżna ewakuowała wszystkie osoby z pokładu. Trzy z nich były lekko ranne.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który obecnie podróżuje po Bliskim Wschodzie, nakazał przeprowadzenie jak najszybszej akcji ratunkowej. W ciągu około dwóch godzin straż przybrzeżna ewakuowała wszystkie 267 osób (246 pasażerów i 21 członków załogi), które znajdowały się na pokładzie. Trzy osoby odniosły lekkie obrażenia.

Straż przybrzeżna Korei Południowej przekazała w czasie akcji uspokajającą informację, że prom nie nabiera wody.

Ewakuacja promu "Queen Jenuvia 2"
Ewakuacja promu "Queen Jenuvia 2"
Źródło: Reuters

Według straży przybrzeżnej prom Queen Jenuvia 2 płynął z wyspy Czedżu do Mokpo i uderzył w skalistą wyspę w pobliżu Jindo. Warunki pogodowe na miejscu zdarzenia były dobre.

Na nagraniach z akcji ratunkowej widać, że statek nie był znacząco przechylony, a pasażerowie zachowują spokój.

Prom płynął z wyspy Czedżu do Mokpo i osiadł na mieliźnie w pobliży wyspy Jindo.

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca zatonięcia promu Sewol w 2014 roku, kiedy śmierć poniosło 306 osób.

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

