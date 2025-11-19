Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung, który obecnie podróżuje po Bliskim Wschodzie, nakazał przeprowadzenie jak najszybszej akcji ratunkowej. W ciągu około dwóch godzin straż przybrzeżna ewakuowała wszystkie 267 osób (246 pasażerów i 21 członków załogi), które znajdowały się na pokładzie. Trzy osoby odniosły lekkie obrażenia.
Straż przybrzeżna Korei Południowej przekazała w czasie akcji uspokajającą informację, że prom nie nabiera wody.
Według straży przybrzeżnej prom Queen Jenuvia 2 płynął z wyspy Czedżu do Mokpo i uderzył w skalistą wyspę w pobliżu Jindo. Warunki pogodowe na miejscu zdarzenia były dobre.
Na nagraniach z akcji ratunkowej widać, że statek nie był znacząco przechylony, a pasażerowie zachowują spokój.
Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca zatonięcia promu Sewol w 2014 roku, kiedy śmierć poniosło 306 osób.
Autorka/Autor: fil/ft
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters