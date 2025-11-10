Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne zarzuty dla byłego prezydenta. Za próbę sprowokowania konfliktu zbrojnego

Jun Suk Jeol
Południowokoreański prezydent Jun Suk Jeol
Źródło: Reuters
Były prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol usłyszał dodatkowe zarzuty - nadużycia władzy i pomocy wrogiemu państwu, związane z krótkotrwałym wprowadzeniem przez niego stanu wojennego w zeszłym roku.
Kluczowe fakty:
  • Były prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol 3 grudnia ubiegłego roku ogłosił wprowadzenie stanu wojennego, który został uchylony przez parlament.
  • Został oskarżony o zamach stanu, teraz usłyszał dodatkowe zarzuty. W kwietniu Jun został poddany procedurze impeachmentu, a w kraju odbyły się wybory prezydenckie.
  • Więcej o wyborach, ich zwycięzcy i dlaczego w czasie całej kampanii nosił kamizelkę kuloodporną w "Podcaście o zagranicy" w TVN24+.

Prokurator zarzucił byłemu prezydentowi kraju, że próbował sprowokować konflikt zbrojny między Koreą Południową a Północną poprzez wprowadzenia stanu wojennego. Śledczy powołują się na dowody znalezione w telefonie komórkowym oficera wojskowego, które zawierały wiadomości sugerujące potencjalne prowokacje przeciwko Korei Północnej, takie jak "drony" i "uderzenie chirurgiczne".

Jak tłumaczył rzecznik prasowy prokuratury, prezydent Jun, były minister obrony Kim Jong-hyun i były szef wywiadu wojskowego Jeo In-hyung planowali sprowokować atak Korei Północnej na Południe. Chcieli wywołać napięcia w kraju, co miało być uzasadnieniem wprowadzenia przez Yoona stanu wojennego. Kim i Jeo również usłyszeli te same dodatkowe zarzuty.

Miał zlecić tajną operację na Północy

Jun i jego dowódcy wojskowi mieli też wydać rozkaz przeprowadzenia tajnej operacji dronów na Północy w celu zaognienia napięć między sąsiadami i uzasadnienia dekretu o stanie wojennym.

W październiku ubiegłego roku Korea Północna poinformowała, że ​​Korea Południowa wysłała drony do rozrzucania antyreżimowych ulotek nad Pjongjangiem i opublikowała zdjęcia szczątków rozbitego południowokoreańskiego drona wojskowego. Korea Południowa odmówiła wówczas ujawnienia, czy wysłała drony.

Jun i Kim zaprzeczyli, jakoby ogłosili stan wojenny, aby zaszkodzić interesom narodowym Korei Południowej. Według doniesień medialnych Jeo wyraził głębokie ubolewanie, że nie zakwestionował rozkazu Juna. Rzecznik prokuratora stwierdził, że tłumaczenie się Jeo z notatek znalezionych na jego telefonie komórkowym było pozbawione logicznego sensu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybrali prezydenta. "Przywrócimy to, co zostało zniszczone przez zamach stanu"

Wybrali prezydenta. "Przywrócimy to, co zostało zniszczone przez zamach stanu"

"Naruszył podstawowe zasady". Ostateczna decyzja w sprawie prezydenta

"Naruszył podstawowe zasady". Ostateczna decyzja w sprawie prezydenta

Ogłoszenie stanu wojennego przez prezydenta Korei Południowej

Dekret o stanie wojennym wydany przez Juna 3 grudnia ubiegłego roku został uchylony po około sześciu godzinach. Ustawodawcy, którzy zostali zmuszeni do wspięcia się na mury budynku parlamentu, aby przedostać się przez pierścień sił bezpieczeństwa, odrzucili postanowienie prezydenta.

Były prezydent został już aresztowany w styczniu, ale po 52 dniach zwolniono go z aresztu z przyczyn formalnych. Jun został odsunięty od władzy w kwietniu, gdy Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy wniosek parlamentu o jego impeachment.

Sześciogodzinny stan wojenny. O co chodziło w Korei Południowej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sześciogodzinny stan wojenny. O co chodziło w Korei Południowej

Maciej Michałek

Prawo Korei Połiudniowej przewiduje karę śmierci lub dożywotniego więzienia za zamach lub zdradę stanu, choć od dziesięcioleci w kraju nie odbyła się żadna egzekucja.

38 min
Ma zarzuty korupcyjne i nie zdejmuje kamizelki kuloodpornej. Kim jest nowy prezydent Korei?
Dowiedz się więcej:

Ma zarzuty korupcyjne i nie zdejmuje kamizelki kuloodpornej. Kim jest nowy prezydent Korei?

Podcast o zagranicy

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YONHAP

Udostępnij:
TAGI:
Korea PołudniowaKorea PółnocnaJun Suk-yeol
Czytaj także:
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
BIZNES
pap_20251002_082
Tusk o sprawie Ziobry. "Normalna praktyka. Czego oni kwilą?"
Najnowsze
shutterstock_2400636179
"Myślę, że to zrobię" - chatbot odpowiada: "super". AI gubi się w rozmowach z osobami w kryzysie
Svitlana Kucherenko
Ktoś zerwał polskie flagi. Sprawę wyjaśnia policja (zdj. ilustracyjne)
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Kulisy trudnej współpracy. "Rzucał papierami, wychodził, nie odbierał telefonu"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
METEO
imageTitle
Specjalne ustalenia Lewandowskiego. "Widziałem innego Roberta"
EUROSPORT
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
WARSZAWA
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
METEO
Tusk Nawrocki
"Zemsta ze strony Pałacu. Próba odegrania się na Tusku"
Polska
EN_01666873_0333 (1)
Gwałtowne zamieszki w więzieniu. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych
Świat
Arctic Shock 2024. Wspólne manewry 11 dywizji powietrznodesantowej USA i żołnierzy z Norwegii
"Oni mają miasta w Arktyce. My mamy tylko wioski". Kulisy rywalizacji państw na dalekiej północy
Julia Zalewska-Biziuk
Izraelscy żołnierze salutują, gdy konwój wiozący ciało dociera do Narodowego Centrum Medycyny Sądowej w Tel Awiwie
Hamas zwrócił ciało żołnierza zabitego 11 lat temu
Świat
Wiadomo już kim jest mężczyzna w kapeluszu
Tajemnica "mężczyzny w kapeluszu" rozwiązana. Wiadomo, kim jest
Świat
Elektrownia jądrowa w Doel w Belgii
Niezidentyfikowane drony nad elektrownią jądrową
Świat
Incydent w Pobiedziskach
Atak na policjantkę, Romanowski "zachęca" Ziobrę, hat-trick Lewandowskiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił niczym król. Trzybramkowy popis w Vigo
EUROSPORT
Funchal, Madera
Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze
Świat
Zderzenie pociągów na Słowacji
Kolizja pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali
Świat
imageTitle
Celta Vigo - FC Barcelona (RELACJA)
EUROSPORT
Deborah Turness, dyrektor wykonawcza działu wiadomości
Dymisje na szczytach BBC po dokumencie o Trumpie
Świat
Saperzy na Morzu Bałtyckim
Eksplozje na Bałtyku to robota polskich saperów
Jan Błaszkowski
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
METEO
imageTitle
Neymar przegoniony. Wielkie osiągnięcie Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Klasyczny hat-trick w Gdyni. Niesamowity Hiszpan pogrążył mistrzów Polski
EUROSPORT
imageTitle
Szokujący wynik na mundialu. Tylu goli jeszcze nie było
EUROSPORT
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Trzy osoby zatrzymane, jedna poszukiwana
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica