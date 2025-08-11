Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Stracili 20 procent armii w sześć lat. "Trudna pozycja do skutecznej obrony"

|
Armia Korei Południowej
Południowokoreańskie uzbrojenie, m.in. czołg K2 i samolot FA-50 [archiwalne]
Źródło: Reuters Archive
Armia Korei Południowej skurczyła się w ciągu ostatnich sześciu lat aż o jedną piątą. Powodem jest kryzys demograficzny i malejąca liczba młodych mężczyzn. Sytuacja ta ma jednak miejsce w czasie, gdy w regionie rosną napięcia, a armia Korei Północnej jest już trzykrotnie liczniejsza.
Kluczowe fakty:
  • Obecnie armia Korei Południowej liczy 450 tysięcy żołnierzy. Jeszcze na początku XXI wieku było to 690 tysięcy.
  • Powodem spadku liczebności południowokoreańskiej armii jest niska dzietność. W 2024 roku wskaźnik dzietności w Korei Południowej wynosił zaledwie 0,75.
  • W Azji Wschodniej rosną napięcia m.in. z powodu chińskich roszczeń terytorialnych i gróźb reżimu Korei Północnej.

Najnowsze dane południowokoreańskiego ministerstwa obrony przedstawiła w niedzielę parlamentarzystka rządzącej Partii Demokratycznej Choo Mi-ae. Wynika z nich, że armia Korei Południowej skurczyła się w ostatnich sześciu latach o 20 proc. - z 560 tys. w 2018 roku do obecnych 450 tys. żołnierzy. Jeszcze na początku XXI wieku armia liczyła zaś 690 tys. ludzi.

Oczekuje się, że problem ten będzie się pogłębiał, ponieważ w 2025 roku liczba 20-latków skurczyła się względem 2019 roku aż o 30 proc., do obecnych 230 tys. osób. Tymczasem właśnie wiek 20 lat jest tym, kiedy większość mężczyzn zaciągana jest do służby wojskowej.

W opublikowanym raporcie zauważono też, że dramatyczny spadek liczby mężczyzn zdolnych do służby wojskowej powoduje też niedobór oficerów i może skutkować poważnymi trudnościami operacyjnymi, jeśli taka sytuacja się utrzyma.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szereg zarzutów dla pierwszej damy. Mówi o sobie: jestem nikim

Szereg zarzutów dla pierwszej damy. Mówi o sobie: jestem nikim

Studenci pójdą w góry i dostaną za to pieniądze

Studenci pójdą w góry i dostaną za to pieniądze

Ciekawostki

Kryzys demograficzny w Korei Południowej

Rządzący jednoznacznie wskazują, że kluczowym powodem kurczącego się wojska jest demografia. Korea Południowa od lat notuje najniższy na świecie wskaźnik dzietności. W 2024 roku wyniósł on 0,75, czyli znacznie poniżej progu zastępowalności pokoleń wynoszącego 2,1. Według niektórych demografów w kolejnych stu latach kraj może stracić nawet 85 proc. swojej populacji.

Koreańczycy nie decydują się na dzieci z wielu powodów, głównie ekonomicznych. Problemem są m.in. koszty życia czy dostępność mieszkań, ale i presja społeczna, zwłaszcza wobec kobiet, które są tradycyjnie uważane za odpowiedzialne za wychowywanie dzieci. Te z wyższym wykształceniem i aspiracjami zawodowymi są zaś niechętne takiemu modelowi rodziny.

Pił trzy dni na spotkaniach służbowych i umarł. Sąd nakazał odszkodowanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pił trzy dni na spotkaniach służbowych i umarł. Sąd nakazał odszkodowanie

Stan wojny na Półwyspie Koreańskim

Korea Południowa utrzymuje obowiązkową służbę wojskową, ponieważ nadal formalnie jest w stanie wojny z Koreą Północną. Służba ta trwa obecnie 18 miesięcy i dotyczy wszystkich zdrowych mężczyzn. Budzi jednak kontrowersje, ponieważ dla wielu młodych osób oznacza przerwanie studiów czy pracy. Pojawiają się też głosy, że w imię równości płci obowiązek powinien zostać rozszerzony na kobiety.

Tymczasem według badań południowokoreańskich naukowców z lipca, Seul potrzebowałby półmilionowej armii, by bronić się przeciwko potencjalnemu atakowi sąsiada z Północy. Uważa się, że Pjongjang dysponuje armią liczącą 1,3 miliona aktywnych żołnierzy. Zdaniem autorów analizy, różnice w tej liczebności sprawiają, że Korea Południowa znajduje się w "strukturalnie trudnej pozycji do skutecznej obrony".

W odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne w regionie Korea Południowa konsekwentnie zwiększa swój budżet obronny. W 2025 roku przekroczy on 61 bilionów wonów (równowartość ok. 157 mld zł). Szacuje się, że budżet armii południowokoreańskiej jest większy niż cała gospodarka północnokoreańska.

Symboliczny gest przy granicy. Ma "pomóc złagodzić napięcia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Symboliczny gest przy granicy. Ma "pomóc złagodzić napięcia"

Autorka/Autor: Paulina Borowska//mm

Źródło: BBC, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Yeongsik Im/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Korea PołudniowaWojskoDemografiaKryzys demograficznyAzja
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Czytaj także:
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
WARSZAWA
Irakijczycy szukają ochłody przed upałem
50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z premierem Indii o Rosji
BIZNES
Bitcoiny, chwilówki i konsola, czyli na co pieniądze z KPO nie poszły
FAŁSZBitcoiny, chwilówki, konsola... Na co środki z KPO nie poszły
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
Trump o tym, co zrobi po rozmowie z Putinem
Świat
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne
WARSZAWA
okrety
Okręty Chin zderzyły się podczas pościgu. Na nagraniu widać zniszczenia
Maciej Michałek
Marcin Józefaciuk
Poseł zawieszony w KO odpowiada. "Nie poniosę odpowiedzialności..."
Polska
krakow ulica shutterstock_1180125964
Zmiany na rynku. "W czerwcu wyłamywał się jeszcze Kraków"
BIZNES
imageTitle
Odwołanie na nic. Angielski klub wykluczony z Ligi Europy
EUROSPORT
Trwają poszukiwania serwala
Zaginiony serwal wrócił do domu. Szukali go dwa tygodnie
Olsztyn
tatry gerlach shutterstock_2657687793
Wypadek w słowackich Tatrach. Zginął Polak
METEO
"Przyjaciele" - obsada serialu
"Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy". Poruszające wyznanie Aniston
Kultura i styl
Pił w parku piwo i zaczepiał przechodniów. Policjantom podał się za postać z komiksu
"X-Men" z Lęborka. Pił piwo, zaczepiał przechodniów i kopnął policjanta
Trójmiasto
imageTitle
Były kadrowicz bierze kadrę do lat 18
EUROSPORT
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
WARSZAWA
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Oświadczenie hotelarzy w sprawie dotacji z KPO
BIZNES
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w dawnej chlewni. Zarzut zabójstwa i areszt dla matki
Lublin
Marcin Kierwiński Waldemar Żurek
Okrzyki zakłóciły konferencję. Minister od razu zareagował
Polska
Kobieta podczas porodu
Moda na jedzenie łożyska. Czy ma to jakieś zdrowotne korzyści?
Zuzanna Kuffel
Upały we Włoszech
Nie żyje czterolatek. Znaleziono go w nagrzanym aucie
METEO
Jordan Loyd gra w reprezentacji Polski od tego roku
Polak z USA. Dlaczego rozdajemy paszporty?
Krzysztof Srogosz
Gwardia Narodowa w Minneapolis podczas zamieszek z 2020 roku
Trump wysyła wojsko do Waszyngtonu
Świat
szczepionka strzykawka shutterstock_2390593539
Recepta na szczepienie od farmaceuty? Lekarze: Nie przy cięższych chorobach
Anna Bielecka
Gravelines
Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy
BIZNES
12-letni chłopiec spadł z hulajnogi i uderzył głową o ziemię. Do zdarzenia doszło w Szczyrku
Na drodze leżał 12-latek, a obok hulajnoga
Katowice
"Afryka Express"
"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN
Kultura i styl
parkiet taniec shutterstock_2158842923
Właściciel klubu dla swingersów o dotacji
BIZNES
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżony o zabójstwo ponownie uniewinniony. "Łańcuch poszlak nie jest zamknięty"
Białystok
Pożary w Las Medulas
Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica