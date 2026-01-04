Kora Północna testuje pociski. Sąsiad "utrzymuje postawę pełnej gotowości"

Armia Korei Południowej: Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne Źródło: Reuters

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) poinformowało, że start nastąpił z okolic Pjongjangu w niedzielę około godz. 7.50 czasu lokalnego (godz. 23.50 w sobotę w Polsce). Pociski pokonały dystans blisko 900 km, lądując ostatecznie w Morzu Japońskim.

"Nasze wojsko utrzymuje postawę pełnej gotowości, ściśle dzieląc się informacjami na temat pocisków balistycznych Korei Północnej ze stroną amerykańską i japońską w warunkach wzmożonego nadzoru" – przekazało w komunikacie JCS.

Japońskie ministerstwo obrony podało, że pociski najpewniej spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii po ok. 18 minutach.

Wzmożona działalność militarna Korei Północnej

Niedzielne testy zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa schwytania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro w wyniku dużej operacji wojskowej. Zdaniem analityków wydarzenie to mogło sprowokować reakcję Pjongjangu.

"Uderzenie USA w Wenezueli i schwytanie prezydenta Maduro może wysłać (przywódcy Korei Płn.) Kim Dzong Unowi silny sygnał, stanowiący zagrożenie egzystencjalne i uzasadnienie trwania przy broni jądrowej" – ocenił Lim Eul-chul, profesor Instytutu Studiów Dalekowschodnich na Uniwersytecie Kyungnam cytowany przez agencję Yonhap.

Do testu doszło na kilka godzin przed wylotem prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem.

Ostatnie działania Pjongjangu wpisują się we wzmożoną aktywność militarną Kima. W ostatnim czasie wizytował stocznię okrętów podwodnych o napędzie atomowym, nadzorował testy pocisków manewrujących i nakazał zwiększenie produkcji rakiet i broni taktycznej.

Ostatni test rakietowy Pjongjang przeprowadził 7 listopada ubiegłego roku.

