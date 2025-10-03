Logo strona główna
Subskrybuj
Świat

Izraelski minister chce zatrzymać członków flotylli i potraktować ich jak terrorystów

Globalna Flotylla Sumud
Statek flotylli Sumud zatrzymany przez izraelską marynarkę
Źródło: Reuters
Izrael rozpoczął deportacje zatrzymanych aktywistów Globalnej Flotylli Sumud przechwyconej w drodze do Strefy Gazy. Skomentował to izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir, według którego uczestnicy akcji humanitarnej powinni być potraktowani jak terroryści i zatrzymani na kilka miesięcy w więzieniu.
Kluczowe fakty:
  • Izrael zatrzymał w nocy z środy na czwartek 42 łodzie Globalnej Flotylli Sumud (GSF), zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.
  • Wiceminister MSZ Władysław Teofil Bartoszewski przekazał, że wśród zatrzymanych jest troje polskich obywateli, m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski, i jedna osoba, która ubiega się o polskie obywatelstwo.
  • Izraelski resort dyplomacji poinformował w piątek o rozpoczęciu deportacji aktywistów flotylli.
  • O tym, jak wygląda pomoc humanitarna i co się dzieje w strefach konfliktów na różnych kontynentach, czytaj w TVN24+. "Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi" >>>

W piątek Itamar Ben Gwir - który jest również przewodniczącym skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła - na nagraniu opublikowanym na platformie X stwierdził, że premier Benjamin Netanjahu nie może znów deportować uczestników flotylli, którzy ciągle będą wracać. Decyzję w tej sprawie określił jako błędną.

Dodał, że schwytani na morzu aktywiści powinni zostać zatrzymani na kilka miesięcy w izraelskim więzieniu na oddziale przeznaczonym dla terrorystów.

Ben Gwir jeszcze przed przechwyceniem w nocy z środy na czwartek Globalnej Flotylli Sumud (GSF) nawoływał do uznania jej uczestników za terrorystów i traktowania ich w taki sposób. Według planu ministra aktywiści mieli zostać osadzeni na oddziałach o zaostrzonym rygorze przeznaczonych dla terrorystów.

Polacy wśród zatrzymanych aktywistów flotylli

Dotychczasowa izraelska polityka zakładała jak najszybsze deportowanie aktywistów próbujących przedostać się do Strefy Gazy - po wyrażeniu przez nich zgody lub w wypadku odmowy, postępowania sądowego. Izraelskie MSZ poinformowało w piątek rano, że taka procedura zostanie również zastosowana wobec około 470 osób zatrzymanych w nocy z środy na czwartek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"

"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"

Joanna Rubin-Sobolewska
MSZ: zatrzymani przez Izrael Polacy są bezpieczni

MSZ: zatrzymani przez Izrael Polacy są bezpieczni

Polska

Marynarka przechwyciła wówczas 42 statki GSF na wodach międzynarodowych i sprowadziła do Izraela znajdujące się na nich osoby. Jak przekazał w piątek wiceminister MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, wśród zatrzymanych jest troje obywateli polskich i jedna osoba, która ubiega się o polskie obywatelstwo.

Wyjaśnił, że wszyscy Polacy powinni znajdować się obecnie w zakładzie karnym w Ktzi'ot na południu Izraela, gdzie mają mieć możliwość rozmowy z obecnym tam polskim konsulem. - Jeżeli zatrzymane osoby zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to będą mogły opuścić kraj. My już zajmujemy się kwestiami logistycznymi. (...) Natomiast jeśli nie zgodzą się dobrowolnie poddać deportacji, to po upływie 72 godzin staną przed sądem i wtedy sprawa jest trudniejsza - powiedział Bartoszewski.

Izraelska blokada morska Strefy Gazy

Agencja ANSA poinformowała w piątek, że Izrael opuściło już czworo włoskich parlamentarzystów, którzy uczestniczyli w konwoju. GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej.

Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Terroryści tej organizacji rozpoczęli konflikt, 7 października 2023 roku atakując Izrael, zabijając i biorąc do niewoli ponad tysiąc osób. Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że ta służy celom Hamasu.

CZYTAJ TEŻ: Plan pokojowy Trumpa. Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami >>>

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 roku, po przejęciu władzy nad tym terytorium przez Hamas, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Strefa GazyIzraelKonflikty wojskowe Izraela
