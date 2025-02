Fryzura 40-latka wzbudziła podejrzenia, oto co odkryto podczas kontroli. Nagranie

Według służb 40-latek próbował wsiąść na pokład samolotu do Amsterdamu, a wartość kokainy, którą chciał przemycić, szacowana jest na około 10 tys. euro (ok. 41 tys. zł). Kolumbijska policja udostępniła nagranie z lotniska, na którym widać rezultaty skanowania ciała 40-latka oraz moment, gdy funkcjonariusz zdejmuje z głowy niedoszłego pasażera samolotu czapkę z daszkiem, po czym nożyczkami odcina tupet z kokainą. Policja nie poinformowała, jaka kara grozi zatrzymanemu.

Alarmujące dane nt. narkotyków

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) poinformowało w październiku 2024 roku, że obszar terenów uprawowych krzewu kokainowego w Kolumbii wzrósł do 253 tys. hektarów w 2023 roku. "Oznacza to potencjalny wzrost produkcji kokainy o 53 proc. w stosunku do 2022 roku i jest to dziesiąty rok z rzędu (od 2013 roku), w którym szacunki dotyczące potencjalnej produkcji kokainy w tym kraju rosną" - czytamy w komunikacie prasowym.