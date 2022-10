Atak na Kijów. Rosyjski dron kamikadze uchwycony na zdjęciu

W poniedziałek nad ranem mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował w mediach społecznościowych o eksplozjach w rejonie szewczenkowskim w centrum miasta. Wezwał mieszkańców ukraińskiej stolicy do pozostania w schronach. Wkrótce władze przekazały informację o dwóch kolejnych wybuchach w centrum ukraińskiej stolicy.

Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przekazał po chwili, że w stolicę Ukrainy uderzyły drony kamikadze. "Rosjanie myślą, że to im pomoże" - napisał na Telegramie.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, udostępnione między innymi przez Mariusza Cielmę z "Nowej Techniki Wojskowej", na którym uchwycono przelatującego drona oraz odgłosy oddawanych w jego stronę wystrzałów. Nie wiadomo, czy nagranie to zarejestrowano w czasie poniedziałkowych ataków na Kijów.

Irańskie drony wykorzystywane w Ukrainie

Według rzeczniczki ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalii Humeniuk, Rosjanie otrzymali od 300 do kilku tysięcy dronów kamikadzie wyprodukowanych w Iranie. Shahed-131 i Shahed-136 to bojowe drony kamikadze o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów. Agencja AP podała 26 sierpnia, że Teheran przekazał Moskwie "setki dronów", decydując się na ten ruch mimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu.