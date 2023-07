Premier Czech spotkał się z Morawieckim. "Temat migracji poruszamy otwarcie, nawet jeśli nasze strategie nieco się różnią"

W czwartek w Katowicach pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Na konferencji prasowej szef czeskiego rządu był pytany m.in. o stanowisko wobec nielegalnej migracji do Unii Europejskiej w kontekście polskiego krytycznego zdania w sprawie polityki Komisji Europejskiej wobec migracji.

- Nic się nie zmieniło, od zawsze mówimy, że musimy walczyć z nielegalną migracją. Jestem przekonany, że ten system, który mamy teraz, nie jest wystarczająco efektywny, gdyż kiedy spojrzymy na statystyki i jak radzi sobie Europa z migracją, świadczy to o tym, że ten system nie działa - odpowiedział premier Fiala.

Dodał, że jest przekonany, że ten problem trzeba rozwiązywać "zanim jeszcze migranci przekroczą nasze granice, a nie w momencie, gdy trafiają na terytorium unijne, ponieważ wiąże się to wówczas z ogromem problemów".

Fiala: musimy stawić czoła problemowi nielegalnej migracji

Premier Fiala zaznaczył, że o tym, czy dojdzie do porozumienia w odniesieniu do polityki migracyjnej, przekonamy się w najbliższych miesiącach. - Według dostępnych informacji unijny parlament proponuje bardziej otwartą i liberalną politykę migracyjną, na którą patrzymy sceptycznie jako rząd Czech. Porozumienie, które mamy przygotowane teraz, to jest pierwszy krok, który pomoże nam zapobiegać i ograniczać nielegalną migrację - mówił.