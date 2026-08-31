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Świat

Ontario odpowiada Trumpowi. "Teraz i zawsze"

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odsłonięcie tablicy Lake Ontario
Kanada. Premier Ontario odsłonił tablicę z napisem "Jezioro Ontario"
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Nie milkną echa podpisania przez Donalda Trumpa rozporządzenia wykonawczego, którym zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. W odpowiedzi władze kanadyjskiej prowincji odsłoniły w weekend widoczną z daleka tablicę. "Jezioro Ontario. Teraz i zawsze" - głosi napis w dwóch językach urzędowych.

Jak zapowiedział dziennikarzom Doug Ford, premier prowincji Ontario, funkcjonująca od ponad 400 lat nazwa jeziora pozostanie niezmieniona. - Prezydent Trump może nazywać je jak chce, ale zapewniam was, że reszta świata zawsze będzie nazywać je jeziorem Ontario - oświadczył po odsłonięciu tablicy. - Nigdy, przenigdy nie cofniemy się przed dręczycielem, nigdy - dodał.

Na tablicy, poza nazwą jeziora w języku angielskim i francuskim, pojawił się również dopisek w tych językach: "Teraz i zawsze". Zainstalowano ją na terenie rezerwatu przyrody Fifty Point Conservation Area w Hamilton. Od położonego nad jeziorem Ontario miasta do granicy ze Stanami Zjednoczonymi jest około 70 kilometrów.

Odsłonięcie tablicy nad jeziorem Ontario
Odsłonięcie tablicy nad jeziorem Ontario
Źródło zdjęcia: Reuters

Jezioro Ontario z nową nazwą

Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Zbiornik jest jednym z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po jednej stronie z prowincją Ontario, a po drugiej - stanem Nowy Jork. W amerykańskiej wersji aplikacji Google Maps nazwa granicznego jeziora widnieje już jako Lake America (jezioro Ameryka).

Trump zdecydował o przemianowaniu jeziora w okresie silnych napięć na linii USA-Kanada. 21 sierpnia premier Kanady Mark Carney zdecydował o zawieszeniu negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, w efekcie czego weszły w życie nowe cła na część kanadyjskich produktów. Jak wyjaśniał premier, w ostatnich godzinach rozmów USA chciały m.in. ograniczyć możliwości Kanady ws. zawierania nowych umów handlowych z innymi krajami. Podkreślił, że negocjatorzy nie byli gotowi na to, by podważać suwerenność Kanady, zaszkodzić kluczowym sektorom gospodarki czy zmniejszyć ochronę języka francuskiego. Amerykańskie propozycje Carney określił jako niekorzystne. "Krótko mówiąc, chcieli za dużo i proponowali za mało". Strona kanadyjska odpowiedziała wprowadzeniem ceł odwetowych w formule "dolar za dolara".

Trump już na początku drugiej kadencji zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę Mount McKinley (na cześć prezydenta USA Williama McKinleya) najwyższemu szczytowi Ameryki - Denali na Alasce.

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Redagował AM

Źródło: Reuters, CBC, tvn24.pl
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Tagi:
OntarioKanadaUSADonald Trump
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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